Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 19

No se esperaban cambios en la clasificación general de la Vuelta a España en la etapa 19 y lo que se esperaba aún menos era que el UAE y su líder, Joao Almeida, estuvieran dormidos durante el único punto bonificable del día. Lo aprovechó Jonas Vingegaard, que llega falto de fuerzas al final de la carrera, para arañar cuatro segundos en el sprint intermedio de Salamanca que quién sabe si serán decisivos, viendo como está de apretada la lucha por el título. De los 40 segundos de ventaja, la diferencia entre el danés y el portugués sube a 44″.

Así será como lleguen los dos candidatos a esta Vuelta a la Bola del Mundo. La Sierra de Guadarrama decidirá la carrera este sábado, además de la última plaza del podio, donde también hay 41 segundos entre Tom Pidcock, tercero en estos momentos, y Jai Hindley. Un minuto hay entre el quinto y el sexto, que Pellizzari y Riccitello, que se juegan la clasificación de los jóvenes. Además, Vine tiene ventaja respecto a Vingegaard por la clasificación de la montaña.

