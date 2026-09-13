Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 21 de hoy domingo, 13 de septiembre
Enric Mas se proclamó este domingo campeón de La Vuelta como colofón a su gran esfuerzo para imponerse en la clasificación general. El español conservó el liderato que dejó Pogacar tras su abandono y mantuvo a raya a Roglic y Gall con una distancia de 2 minutos y 15 segundos y 2 minutos y 44 segundos, respectivamente. Un colchón que ha hecho que el título de campeón se quede en España.
Clasificación de la etapa 21 de La Vuelta Ciclista a España
Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026
Temas:
- Vuelta a España
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios