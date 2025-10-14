Así es Océane Dodin, la primera tenista profesional en activo que se somete a un aumento de pecho y muestra su resultado

Océane Dodin, tenista profesional frances, ahora está dando que hablar por algo que nada tiene que ver con el deporte. A sus 28 años, Dodin lucha por recuperar su mejor nivel tras un largo parón por problemas de vértigo, al tiempo que ha decidido someterse a una cirugía de aumento de pecho, convirtiéndose en la primera jugadora profesional en activo en hacerlo. Océane Dodin, quien ha llegado a ocupar el puesto 46 del ranking mundial, explicó que tomó la decisión durante un periodo de recuperación médica, y defiende su postura pese a las críticas.

«Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Aproveché mi descanso porque durante la temporada es imposible detenerse por tanto tiempo», cuenta la tenista, que se mantuvo alejada del circuito durante nueve meses para recibir tratamiento por los episodios de vértigo que la aquejaban desde hace una década. Aprovechando ese parón, se sealizó la cirugía para aumento de pecho. A pesar de la opinión de algunos expertos sobre las posibilidades de que este aumento de senos pudiera afectar su rendimiento en la pista, la francesa se mantiene firme con su decisión.

«Todos me decían: ‘no vas a poder jugar’. Como si me hubiera puesto sandías», comentó entre risas. «No son pequeñas, pero no me molestan al jugar. Hay sujetadores especiales», aclara Dodin. «Pero sí, es cierto que debo ser la primera en jugar con aumentos de pecho; debe haber una primera para todo», añade la tenista. A diferencia de otras atletas que se han visto obligadas a realizarse reducciones mamarias para mejorar su rendimiento, Dodin afirma que no ha tenido problemas en su regreso. Ahora ha vuelto a competir con la intención de recuperar su mejor nivel poco a poco.

La trayectoria de Océane Dodin

En un circuito dominado por grandes nombres y personalidades mediáticas, la francesa Océane Dodin se ganó un espacio discreto pero sólido gracias a su buen nivel y su dedicación. Nacida en Lille en 1996, Dodin es una de las figuras más interesantes del tenis femenino francés de la última década, una jugadora que ha sabido reinventarse tras las lesiones y los altibajos, y que mantiene viva la ambición de competir al más alto nivel.

Dodin irrumpió en la escena profesional con fuerza a mediados de la década de 2010, cuando su agresivo juego de fondo, basado en golpes planos y veloces, la llevó a conquistar su primer título WTA en Quebec en 2016. Con apenas 19 años, la francesa fue considerada una de las grandes promesas del tenis europeo, destacando por su potencia y su valentía para dominar los puntos desde el primer intercambio. Sin embargo, su ascenso se vio frenado por problemas físicos recurrentes, además del citado vértigo.

En los últimos años, Océane Dodin también ha trabajado en fortalecer su consistencia y su preparación mental, dos aspectos que ella misma ha reconocido como fundamentales para consolidarse entre las mejores. En una época en la que el tenis femenino francés busca nuevas referentes tras el retiro de figuras como Marion Bartoli o el declive competitivo de Caroline Garcia, Dodin encarna una versión más silenciosa, pero igual de combativa, de esa tradición de talento y ambición.