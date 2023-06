Así es Nadia, la hija influencer de Paco Jémez y ex de un ‘youtuber’ que raja de Piqué

Nadia Jémez vuelve a dar que hablar. La hija influencer de Paco Jémez, ha desvelado con todo tipo de detalles un encuentro que tuvo con Gerard Piqué, del que no habla precisamente bien por lo que hizo aquel día. La joven, que en las últimas horas anunció su ruptura con XBuyer, ha cargado contra el ex futbolista del Barcelona por su manera de actuar en su separación con Shakira y también porque «no se ha comportado bien con los demás».

La joven influencer tiene más de 300.000 seguidores en las redes sociales y se estrenó hace unos meses en el mundo de los realities y de la televisión participando en Pesadilla en el Paraíso. La hija del entrenador español arrasa entre sus followers con sus sugerentes posados en bikini o poca ropa, y también suele compartir su día a día, sus viajes, etc.

Una Nadia Jémez que hace unos meses también rajó de Ibai Llanos: «Sinceramente el que menos me gusta es Ibai Llanos y personalmente tampoco me cae muy bien así que…. Se mete mucho con Javi [XBuyer, su ex novio]. Ha metido la pata en varias cosas que no lo he visto yo muy…».

Pero más duro ha sido el ataque a Piqué en un vídeo que ha publicado en sus redes: «Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita que no sé cuántos años tendrá, mi edad, y lo deja todo, se divorcia de su mujer y hubo todo el escándalo que hubo… a mí no me transmite confianza». Además, relata un episodio que vivió con el ex defensa: «Una vez iba con él en el coche le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal, porque le pareció correcto, y entrar a 100 por hora en un parking».