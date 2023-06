La hija influencer de Paco Jémez la lía y cuenta lo peor de Gerard Piqué: «Me hizo pasar una vergüenza…»

Gerard Piqué se ha convertido, tras su retirada del fútbol profesional, en un auténtico showman que combina su papel como empresario con una faceta activa como presentador y presidente de uno de los principales activos de su propio conglomerado empresarial, la Kings League. Esta liga de fútbol en la que se mezclan jugadores amateurs, ex profesionales y streamers ha llevado a Piqué al estrellato mediático para los más jóvenes, pero por el camino, también se le ha desenmascarado con una historia que cuenta Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, y que no deja en buen lugar al ex futbolista.

Nadia Jémez es una influencer que cuenta con más de 315.000 seguidores en instagram y 216.000 en tiktok, donde ha publicado una reflexión que se ha hecho viral y en la que tiene un hueco importante para Gerard Piqué, del que no habla precisamente bien debido a la actitud insolente que habría tenido el propietario de Kosmos Global Holding en el primer y único encuentro que tuvieron ambos.

Jémez, que en las últimas horas anunció su ruptura sentimental con el streamer XBuyer, uno de los presidentes de la Kings League, contaba su impresión sobre Gerard Piqué, haciendo hincapié primero en su relación con Shakira y en la manera en que abandonó a la cantante y a sus hijos para irse con Clara Chía, y más tarde reflejando lo que le sucedió el día que coincidió con Gerard.

«Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita que no sé cuántos años tendrá, mi edad, y lo deja todo, se divorcia de su mujer y hubo todo el escándalo que hubo… a mí no me transmite confianza», cuenta Nadia Jémez, en referencia a un Gerard Piqué por el que fue preguntada sin saber el autor, probablemente, que la respuesta iba a ir por esos derroteros.

La explicación no quedó ahí, y es que Nadia Jémez tiene una historia personal que contar sobre Piqué que se ha hecho viral, provocando la respuesta de miles de personas a través de las redes sociales. «Aparte que yo en ocasiones que he estado con él no ha sido una persona a la que yo le deba respeto, porque no se ha comportado bien con los demás», adelantaba la hija de Paco Jémez, el que fuera entrenador del Rayo Vallecano o Las Palmas, entre otros equipos.

La confesión de Nadia Jémez contra Piqué

«Una vez iba con él en el coche le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal –gran avenida de Barcelona–, porque le pareció correcto, y entrar a ciento y pico por hora en un parking», contaba Jémez, quien vivió un momento de bochorno con la disputa de Piqué con el trabajador del parking. «Entonces el señor del parking le dijo que no podía entrar así en el parking. Le contestó de una manera… ‘venga que sí, vale, cómprate un amigo’. Yo no me lo podía creer, me decía, ‘¡qué hago aquí, qué hago aquí!’. Me hizo pasar una vergüenza… no es una persona que me inspire confianza, creo que es la primera y la última vez que me he visto con esta persona», contó, en un episodio que se suma a un historial sospechoso por parte del ex del Fútbol Club Barcelona.