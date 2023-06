Belén Esteban confiesa la curiosa petición de Gerard Piqué que rechazó

Belén Esteban, inevitablemente, es una de las protagonistas de Sálvame. La colaboradora, recientemente, decidió lanzar un mensaje de apoyo a Alejandro Sanz tras sus preocupantes palabras. Todo ello mientras hizo pública una información, a través de su entrevista en el podcast Club 133, que tiene una estrecha vinculación con Gerard Piqué.

No es ningún secreto que, en todo momento, Belén Esteban ha defendido a Shakira tras su tormentosa ruptura con el exfutbolista del F.C. Barcelona. A pesar de todo, en un momento dado, el deportista quiso hacer una curiosa petición a la de Paracuellos. ¿En qué consistía? En asistir a su programa de la Kings League.

“Os voy a contar una cosa que no sabe nadie”, comenzó diciendo la colaboradora de Sálvame en el mencionado podcast. “Pues pasó una cosa que me hizo mucha ilusión. Gerard Romero le mandó mi foto a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol. A mí no me habló directamente, se lo dijo a Gerard, pero me llamó la atención”, aseguró la tertuliana.

Belén Esteban hablando en el podcast de Nil Ojeda sobre la Kings League, Gerard Romero, Piqué, Ibai y la Velada del año 3 #KingsLeague @KingsLeague @gerardromero @3gerardpique @IbaiLlanos pic.twitter.com/yvuygFgRvl — Pol (@polmarin06) May 31, 2023

“Y digo yo: ay que ver, porque yo le he puesto fino. Le he dado una caña con la separación de Shakira… Yo lo siento, pero soy más de Shakira, las cosas como son”, espetó Belén Esteban, dejando claro el motivo por el que declinó la oferta de Gerard Piqué que le había llegado a través de Gerard Romero.

Sea como sea, es más que evidente que el exfutbolista del F.C. Barcelona jamás ha visto con buenos ojos a Sálvame. De hecho, en una de las tantas apariciones en el conocido como After Kings, Gerard Piqué se mostró muy contundente tras saber que el programa de Telecinco iba a pasar a la historia: “Que se haya acabado pues no me parece mal. ¿Que qué me han hecho? No me llevo mal, pero es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira”.

“Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, espetó la expareja de Shakira. Por lo tanto, si piensa eso del programa en el que trabaja Belén Esteban, no tendría ningún tipo de sentido que ella aceptara esa propuesta. Conociendo como conocemos a la de Paracuellos, ¡no iba a dar ese paso tras esas demoledoras declaraciones!