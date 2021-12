Nuevo escándalo de Nick Kyrgios. Todo tiene que ver con la relación sentimental que mantuvo con Chiara Passari, que ha estallado y ha decidido compartir en Instagram algunas de las fuertes conversaciones con el tenista australiano, que según ella incluso la maltrató psicológicamente.

En un tono muy agresivo, se puede leer al deportista en unas conversaciones con las que Chiara Passari quiere demostrar públicamente «el horrible ser humano que es». Uno de los episodios más lamentables fue el ocurrido una noche en Nueva York: «No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en mitad de Nueva York a las 4 de la madrugada y se llevó mi cartera y mi móvil. Se fue en un coche con una de sus ex a otro club. Me quedé completamente ‘en shock’».

Además de sus conversaciones, se pueden leer también los mensajes que Kyrgios mandaba a otras mujeres mientras mantenía una relación con Chiara. Una de esas infidelidades fue con la explosiva modelo Mary Vitinaros, una joven con residencia en Miami con más de 100.000 seguidores en las redes sociales, aunque no ha sido la única.

Pero la cosa no queda ahí. Passari le acusa de «presumir con sus amigos de dormir con una stripper tres días después de romper su relación» y el tenista respondía con un contundente «hace dos años. No te suicides esta noche», en tono irónico. «Cállate la boca y déjame en paz», seguía Kyrgios. «Me estás diciendo que me vaya a suicidar. ¿Esto es una broma para ti?», concluye la captura que compartió la joven, que ha estado en torno a un año con el tenista australiano antes de que su relación se dinamitara.