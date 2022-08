Así es Lana Rhoades, mito del cine X que ha tenido un hijo con una estrella de la NBA

Lana Rhoades es un mito del cine porno de la última década. Ahora mismo ha dejado de lado su profesión para cuidar de su bebé, que apenas tiene un año. Ella ha dejado claro siempre que mantendrá en secreto la identidad del padre de su hijo a pesar de la insistencia de sus seguidores, pero los rumores creces. Muchas informaciones dicen que el padre del pequeño es una gran estrella de la NBA, sobre todo tras el desliza del youtuber y boxeador Logan Paul, al que se le escapó accidentalmente.

“Respeto los deseos de su padre de no revelar su identidad. No quiero causar ningún problema para que mi hijo crezca. Ni siquiera sé cómo lo voy a abordar… No está involucrado en absoluto… Sin dinero, sin ver a Milo, nada. Esa es su elección. Quiero ser tan respetuoso y mantener la mejor relación como pueda y ser tan amable como yo puede, porque, ¿qué pasa si Milo crece y dice: ‘Tengo muchas ganas de conocer a mi papá’», dijo Rhoades en un podcast.

Sin embargo, esta semana el boxeador y youtuber Logan Paul dijo accidentalmente que se trata de una estrella de la NBA y las teorías señalan a Kevin Durant como el padre del hijo de Lana Rhoades por una razón. Un año antes de que naciera el pequeño Milo, Lana Rhoades reveló que había salido con una estrella de los Brooklyn Nets que era del signo Libra y las redes concluyeron en que el único de ese signo zodiacal en ese momento era Durant, de ahí que se piense que sea el padre de su hijo.

También se ha especulado sobre que podría ser Blake Griffin debido a que el bebé tiene un cabello pelirrojo que hace pensar que pudo ser heredado del jugador, con el que tiene cierto parecido. La realidad es que la estrella del porno por ahora va a mantener la identidad del padre en secreto pese a los continuos rumores.