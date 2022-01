El escándalo Djokovic continúa. Australia ha respondido al tenista y su entorno dejando claro que no está cautivo y que cuando quiera puede salir del país, mientras que Serbia también presiona por el trato que está recibiendo el deportista. Uno de los grandes apoyos del balcánico en la distancia es su mujer Jelena, de 35 años y madre de sus hijos, desconocida para el público general, que ha utilizado su repercusión para mostrar su indignación por lo que está sucediendo con su marido.

Se ha contenido, pero a la vez deja clara su postura: «Gracias queridos, en todo el mundo por usar su voz para enviarle amor a mi esposo. Respiro profundamente para calmarme y encontrar gratitud (y comprensión) en este momento por todo lo que está sucediendo. La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano. El amor y el perdón nunca son un error, sino una fuerza poderosa. ¡Les deseo a todos lo mejor!».

«Hoy es Navidad para nosotros, mis deseos son que todos estén sanos, felices, seguros y juntos con sus familias. Ojalá estemos todos juntos hoy, pero mi consuelo es que al menos estamos sanos. Y creceremos a partir de esta experiencia», añade la mujer de Djokovic, que al igual que su entorno no entiende cómo el tenista no puede entrar a Australia con su permiso pese a no estar vacunado, algo que en su opinión debería ser respetado por ser una decisión totalmente personal.

Más allá ha ido el padre de Djokovic, Srdjan, diciendo que «a Novak le han crucificado como a Jesucristo. Este es el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia. Mi hijo es Espartaco; es el líder del mundo libre, de las naciones y de pobres y necesitado. Es una lucha política que no tiene nada que ver con el deporte. Quizá no pueden aceptar que un país pequeño como Serbia tenga al mejor deportista de todos los tiempos y lo quieren impedir».