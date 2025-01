Max Verstappen, reconocido campeón mundial de Fórmula 1, ha añadido un nuevo símbolo de lujo a su estilo de vida con la adquisición de su impresionante yate, bautizado como Liberen al León. Este yate, un modelo Mangusta GranSport 33, destaca por su diseño innovador y un valor estimado de 15 millones de dólares. El nombre hace honor a su apodo en las pistas y refleja su espíritu audaz y competitivo. Con una eslora de 33 metros, la embarcación es un auténtico ejemplo de opulencia y tecnología de vanguardia, perfecto para un deportista que se ha consolidado como uno de los mejores en su disciplina.

El interior del yate está diseñado para ofrecer el máximo confort y privacidad. Dispone de cinco camarotes que pueden albergar hasta 12 invitados, además de tres camarotes destinados a una tripulación de cinco personas. Los acabados interiores están realizados con materiales de alta calidad, y cada detalle refleja un estilo contemporáneo y sofisticado. Además, el yate cuenta con una zona de entretenimiento, jacuzzi y amplias áreas exteriores que Max y sus invitados pueden disfrutar mientras navegan por aguas exclusivas.

max visiting his “unleash the lion” yacht last week 🫣 so luxurious!

[📸 giubike_panorami_in_bicicleta] pic.twitter.com/N1A5JxepIK

— nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 21, 2025