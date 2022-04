La separación de Christian Gálvez y Almudena Cid todavía colea. Parecía una de las parejas más estables del panorama nacional y todo apuntaba a que ambos seguirían un camino de felicidad juntos, pero nada más lejos de la realidad. El mítico presentador de Pasapalabra además proclama su amor a los cuatro vientos con su compañera de profesión Patricia Pardo. La ex gimnasta fue la que abandonó la casa en la que vivía con Christian Gálvez, y ahora se ha conocido el nuevo hogar de la también actriz.

De hecho, Almudena Cid ha sido pillada y fotografiada entrando a su nuevo edificio llevando algunas de sus pertenencias. Se trata de un dúplex que está situado en Móstoles y tiene 76 metros cuadrados y dos alturas. La ex gimnasta dispone de una habitación con gran almacenaje, un baño, un amplio salón con cocina americana y una terraza en la que podrá disfrutar del buen tiempo.

Además, tendrá derecho a utilizar las zonas comunes como un gimnasio muy equipado, una plaza de garaje o los servicios de consejería, tal y como informa la revista Semana. Estas propiedades están a la venta por 120.000 euros y son de obra nueva de estilo vanguardista y con mucha luminosidad. Un nuevo hogar que sin duda es mucho más humilde que el chalet de Boadilla del Monte en el que vivió con Christian Gálvez en el que se quedó el presentador.

Para Almudena no ha sido nada fácil despedirse de la casa en la que ambos vivieron sus últimos años, pero tocaba cerrar etapa y comenzar de cero en su nuevo hogar de soltera ubicado en Móstoles. La ex gimnasta sigue tratando de pasar página tras lo sucedido, sin esconder lo mal que lo ha pasado. «He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso! (…) Estrenamos el 1 de diciembre, coincidiendo con mi ruptura y para mí el tener un compromiso firme con compañeros, con un contrato y conmigo misma me ha ayudado a aceptar que la vida sigue y que no merece la pena ser parada», dijo recientemente en InStyle.