Rafa Nadal es historia del deporte mundial. El español ha conquistado este domingo su Grand Slam número 21 tras derrotar a Daniil Medvedev en una épica final del Open de Australia, y se convierte así en el primer tenista de la historia en alcanzar esta cifra. Deshace así el triple empate a 20 con Novak Djokovic y Roger Federer y se convierte en el mejor tenista de todos los tiempos.

Todo empezó en su lugar favorito, Roland Garros, un 5 de junio de 2005 cuando apenas tenía 19 años recién cumplidos. Aquel día comenzó a forjarse una leyenda. Ese fue el primero de los 13 títulos que ha logrado en la arcilla parisina. Nadal demostró que era el rey de la tierra batida y conquistó otros tres Roland Garros en 2006, 2007 y 2008 imponiéndose en todas las ocasiones a Roger Federer en la final.

Tras su cuarto trofeo en París, casi sin tiempo para asimilarlo, llegó el quinto Grand Slam en Wimbledon 2008. El manacorense se coronaba en Londres por primera vez en su carrera y protagonizando el que para muchos es el mejor partido de la historia, con Roger Federer de nuevo como víctima. Nadal se impuso en cinco sets tras casi cinco horas de partido. Unos meses después, ya en 2009, los dos tenistas se volverían a ver las caras en la final del Open de Australia.

Rafa se imponía de nuevo en otro partido legendario y conquistaba así su primer y único Open de Australia hasta que este año ha derrotado a Medvedev en la final. Un año más tarde, en 2010, vivió una de sus mejores temporadas: volvió a la cima de Roland Garros tras superar a Soderling, su verdugo el curso anterior, en la final, luego venció a Berdych en la final de Wimbledon y por último remató con su primer US Open después de imponerse a Del Potro en la batalla por el título.

El mejor de la historia

Nadal continuó con su idilio en Roland Garros conquistando otros cuatro títulos de manera consecutiva (2011, 2012, 2013 y 2014) derrotando a Federer, Ferrer y Djokovic en dos ocasiones. Además, en 2013 lograría su segundo US Open venciendo al serbio en la final. Con este título el tenista balear igualaba los 14 Grand Slams de Pete Sampras, que tenía el récord de grandes hasta que Federer lo superó.

La progresión del mejor tenista español de todos los tiempos no se frenó ahí. Pese a que en 2015 y 2016 no pudo ganar ningún Grand Slam, Nadal se levantó y en 2017 volvía a lo más alto en Roland Garros ganando a Wawrinka. Meses más tarde lograría su tercer US Open superando a Kevin Anderson. A partir de ahí volvió su dominio en París. En 2018, 2019 y 2020 lograría tres títulos más en tierra batida para fijar la cifra en 13, venciendo a Dominic Thiem los dos primeros años y a Djokovic en el último.

No obstante, antes de doblegar al serbio en París una vez más logró su cuarto y hasta ahora último US Open ganando a Medvedev en la final en otro partido histórico. Aquel Roland Garros logrado en 2020 había supuesto su último grande hasta el momento. Las lesiones ponían en duda si volvería a levantar un nuevo trofeo, la idea de la retirada pasó por su cabeza, pero una vez más, Gladiator Nadal se ha levantado para volver a luchar y conseguir su vigesimoprimer Grand Slam.

Este 30 de enero, Nadal ha escrito una nueva página en los libros de historia del tenis tras ganar a Medvedev en la final del Open de Australia. El ruso llegaba como el gran favorito en este torneo pero Rafa se ha llevado el gato el agua. Esta vez no pudo evitar que un tenista del big three conquistara su grande número 21 como sí logró con Djokovic en el US Open el año pasado. La batalla por ser el mejor de la historia aún no ha terminado, Djokovic y Federer aún tienen mucho que decir, pero de momento el español se ha puesto en cabeza.