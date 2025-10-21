Asesinan al portero Cheikh Touré: unos supuestos representantes le estafaron, secuestraron y mataron

El fútbol africano está conmocionado y de luto tras conocerse la trágica muerte del joven portero Cheikh Touré. El cuerpo sin vida del guardameta senegalés de 18 años fue hallado en Kumasi (Ghana), según confirmó el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior. Las primeras investigaciones apuntan a que el jugador fue víctima de una red criminal dedicada al fraude y a la extorsión, unos supuestos representantes que le prometieron hacer una prueba en un club, le secuestraron y acabaron asesinándolo.

Cheikh Touré jugaba en el Esprit Foot Yeumbeul y habría viajado a Ghana tras ser engañado con la promesa de realizar una prueba en un club profesional. Sin embargo, según el comunicado del Ministerio senegalés, el guardameta fue presuntamente secuestrado por una red dedicada a la extorsión, que habría utilizado su captura para exigir un elevado rescate a la familia. Como no pudieron reunir y entregar el dinero que pedían por él, acabaron asesinándolo. El cadáver del futbolista fue trasladado a la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, ubicada a unos 250 kilómetros de Accra, la capital ghanesa.

📍Décès d’un jeune compatriote à Kumasi (Ghana) Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, ce samedi 18 octobre 2025, le décès survenu à Kumasi (République du Ghana), le vendredi 17 octobre 2025, de M. Cheikh… pic.twitter.com/SiN0mGCANK — Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) October 18, 2025



El Gobierno de Senegal ha notificado oficialmente a las autoridades ghanesas para que se esclarezcan las circunstancias exactas de su muerte. «El Ministerio desea expresar su profunda compasión a la familia en duelo y asegura que este caso está siendo objeto de un seguimiento cercano», expresó el organismo en un comunicado oficial. Ante esta situación, el Ministerio insta a los clubes, academias, entrenadores y padres a ser extremadamente cautelosos con este tipo de ofertas no verificadas, pues estos supuestos agentes o representantes juegan con la ilusión de los jóvenes futbolistas para estafar, secuestrar e incluso matarlos posteriormente.

Cheikh Touré era considerado un portero con gran proyección en el fútbol senegalés. Los que le conocían hablaban muy bien de sus cualidades bajo palos y su dedicación, de ahí que muchos le vieran llegando al fútbol profesional. El fútbol senegalés está consternado y de luto y un internacional con la selección africana como Pape Matar Sarr, jugador del Tottenham, ha expresado su dolor y rabia por lo sucedido.

«Profundamente entristecido por el trágico fallecimiento del joven Cheikh Touré, una figura prometedora del fútbol senegalés. Se fue demasiado pronto, en circunstancias que nos recuerdan a todos la urgente necesidad de proteger a nuestros jóvenes talentos de las falsas ilusiones y trampas de algunos…», escribió el jugador en su perfil de X, antes Twitter.