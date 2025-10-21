Un apagón en Orense deja sin luz a miles de personas: el hospital activa sus baterías de emergencia

La ciudad de Orense ha sufrido este martes un apagón que ha dejado miles de personas sin luz, generando caos temporal en calles, comercios y servicios esenciales. El corte ha comenzado a las 10:45 horas, afectando principalmente al centro de la ciudad y al municipio vecino de Barbadás, especialmente en la zona de Valenzana. Además, el hospital de Orense ha tenido que activar sus baterías de emergencia.

La interrupción del suministro ha afectado a varios barrios de Orense, como O Couto, O Vinteún y la Rúa do Progreso, y algunas calles quedaron sin electricidad por unos pocos minutos, mientras que otras zonas permanecieron hasta media hora sin luz. La falta de electricidad ha dejado fuera de funcionamiento de múltiples semáforos, lo que ha complicado el tránsito, y tiendas y negocios quedaron a oscuras, interrumpiendo la actividad comercial en plena mañana.

El Hospital de Orense ha tenido que activar sus baterías de emergencia y operar con iluminación de seguridad para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, incluyendo quirófanos y áreas de urgencias. La rápida reacción del personal hospitalario evitó que la interrupción afectara la atención médica crítica.

Aunque los primeros indicios apuntan a una incidencia puntual en la red eléctrica, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el origen del fallo. Hacia las 11:15 horas, la electricidad no se había a restablecerse de manera progresiva, devolviendo la normalidad a los barrios y al municipio afectado.

La empresa Naturgy ha asegurado que se trata de una incidencia en una «línea de media tensión» en el Barbaña, que «afecta solo a 700 clientes». Pese a todo, admiten que las «maniobras» para su reparación podrían afectar a otros puntos.

Pasadas las 11:15 horas, los vecinos de los barrios afectados comenzaron a recuperar la corriente eléctrica de forma progresiva, tras alrededor de 30 minutos de incidencia. El tráfico también ha recuperado la normalidad.