Núñez avisa sobre los cribados en Castilla-La Mancha: «Hay mujeres que pueden tener cáncer y no lo saben»

Paco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ha denunciado este martes la «gravísima» situación en la que se encuentra la sanidad pública en la región, después de que OKDIARIO haya informado en exclusiva de que el Gobierno socialista presidido por Emiliano García-Page dejó a 2.500 mujeres sin acceso a una mamografía de cáncer de mama durante casi cinco meses.

El líder popular en la comunidad manchega ha asegurado que el servicio de cribado de cáncer de mama en Talavera de la Reina no se está prestando debidamente desde el mes de mayo. Esto impide que mujeres que «pueden tener un cáncer» sean diagnosticadas a tiempo y de la manera más apropiada.

«¿Alguien va a asumir alguna responsabilidad en el Gobierno de Page sobre este asunto? ¿Qué explicación tienen que dar?», ha preguntado Paco Núñez este martes, en dirección al Gobierno de Page. El dirigente del PP afirma que es «muy grave» la situación que se vive en Castilla-La Mancha en relación con la sanidad pública y el servicio de cribados del cáncer de mama. La dejadez y el pasotismo del Ejecutivo regional son los motivos que alega Núñez para explicar la situación.

En declaraciones a la Cadena Cope, el presidente popular ha hablado también de otros colectivos, como los profesionales del hospital de Toledo, que «están enfermando y se sienten abandonados por el Gobierno socialista, que los ha dejado solos» y se han quejado a los dirigentes del Partido Popular ante una situación extrema.

Las deficiencias en la sanidad pública residen, según el PP, en un «modelo de agotamiento, de cansancio, de fin de ciclo», para el Gobierno de Emiliano García-Page, tal y como se habría evidenciado en el Debate sobre el Estado de la Región, donde Núñez lamenta que Page repitiera «los mismos anuncios» que ha incumplido con anterioridad frente a una «alternativa ambiciosa» del Partido Popular.

Sin cribados de cáncer de mama

Tal y como ha informado este medio, el Gobierno de Page dejó durante cinco meses a 2.500 mujeres sin poder realizarse una mamografía de cáncer de mama. Éste es el tiempo transcurrido desde que en mayo cerrara de manera repentina un centro concertado de diagnóstico en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo) hasta esta misma semana. Ahora se retoman las pruebas, si bien las mismas están a cargo del hospital público de la ciudad y el grupo Quirón.

Los datos han sido aportados a OKDIARIO por el Ejecutivo dirigido por García-Page, donde niegan comparación alguna con lo sucedido en Andalucía y defienden que la programación para convocar a estas mujeres a la realización voluntaria de tales pruebas es «anual». De esta manera, la Junta de Castilla-La Mancha niega negligencia alguna y sólo admite hablar de «retrasos».

Fuentes sanitarias consultadas afirman que entre esas 2.500 mujeres que el Gobierno de Page ha tardado en convocar a los cribados durante estos casi cinco meses -desde el cierre del centro de diagnóstico concertado-, podría haber «decenas de mujeres con cáncer de mama pendientes de diagnóstico, con el consiguiente retraso en el tratamiento».