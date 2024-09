Arnau Tenas retrata la falsedad del Barcelona con sus canteranos tras su salida al PSG

Pese a que son momentos en los que el Barcelona se vanagloria de su trabajo con La Masía por los múltiples futbolistas que están logrando llevar hasta el primer equipo, esto no es sinónimo de que el club haya hecho bien las cosas. Ha sido un ex culé, que pasó en su etapa final formativa por la cantera blaugrana, el que ha dejado esta vez en evidencia a la entidad, el cuál ha reconocido que el Barcelona ni intentó retenerle: hoy es campeón olímpico, Arnau Tenas.

Fue en el verano de 2023 cuando Arnau Tenas se marchó del Barcelona y firmó con la carta de libertad con el Paris Saint Germain. La operación no fue, ni de lejos, una birlada por parte del conjunto parisino al catalán, sino más bien un acto de inoperancia culé. Así lo ha explicado el propio portero, que si bien aún no se ha ganado un lugar como titular con el PSG, fue clave en el oro olímpico de la selección española en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Y es que Arnau Tenas cuenta que el Barcelona no le ofreció ningún tipo de contrato de renovación en aquel verano, que el club le volvió a instar a que siguiera en el filial y que éste entendía que ya estaba listo para entrar en dinámica del primer equipo, algo que chocó con la presencia de Marc-André Ter Stegen y de un Iñaki Peña que regresaba tras un año de cesión en el Galatasaray.

«A mí no me enviaron ninguna oferta de renovación. No me dijeron nada», explica Arnau Tenas en una entrevista en el programa Què T’hi Jugues de la SER, que añade que él habría hecho lo necesario por continuar en la disciplina culé, pero que el Barcelona no movió un solo dedo por él, ni con vistas a una cesión: «Me llegan a decir dos semanas antes de que se me acabase el contrato que cuentan con Ter Stegen e Iñaki Peña, y además la situación económica no es buena, pero que me renuevan, y yo firmo cualquier contrato para quedarme».

Tenas deja claro que no era una cuestión económica, ni mucho menos, y que su interés era el de seguir ligado al Barcelona, aunque fuera como cedido, pero que quería foguearse en el fútbol profesional y no seguir otro año más en el filial blaugrana, en aquel momento en la tercera categoría del fútbol español, como él mismo señala, afirmando que se hubiera ido «a jugar a otro sitio porque en ese momento me tocaba irme para jugar porque en el primer equipo no tenía sitio».

Arnau Tenas reconoce «que no me lo esperaba» y que «nadie me puso una oferta encima de la mesa para decirme sí o no», sino que le dijeron en el Barcelona «que confiaban con los tres porteros que había, pero que me quedase un año más en el filial». Ahí estuvo la negativa del portero campeón de los Juegos Olímpicos, que entendía que «tenía que crecer y jugar y tocar lo profesional», y que durante ese tiempo estuvo «un mes y medio que me llamaba todo el mundo, de todas las ligas».

Sobre su actual situación en el PSG, donde esta temporada aún no ha debutado y donde solamente disputó seis encuentros en toda la campaña 23/24, que debe «tener paciencia y esperar para jugar», que no puede «pretender jugar 40 partidos, la juventud tiene prisa».