Arabia tienta a Saúl y el Atlético cruza los dedos. La salida del centrocampista alicantino, cuya participación lleva años siendo residual, permitiría liberar un salario anual hasta 2026 de siete millones de euros netos. El Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, es el que ha mostrado interés en el fichaje del canterano, que ya estuvo a punto de salir en enero hacia Valencia.

El club maneja con mucha cautela las negociaciones con los árabes, consciente de que está ante una oportunidad única de abrir una brecha importante en sus posibilidades salariales la próxima temporada. Saúl, pese a su buen final de Liga, no parte como titular para Simeone y para el Atlético su salario constituye un verdadero problema. Su salida a Arabia significaría un balón de oxígeno en la confección de la plantilla 23-24.

De momento no se conoce la opinión de Saúl al respecto, y ese es un punto clave para saber si la negociación puede llegar o no a buen puerto. El jugador dio su visto bueno a la cesión al Valencia, que finalmente no pudo llevarse a cabo por cuestiones económicas, pero está por ver si a sus 28 años estará dispuesto a decirle adiós a la competitividad de las Ligas europeas para marcharse a un país sin ninguna trascendencia futbolística, a pesar de la gran cantidad de jugadores que están fichando, la mayoría de ellos ya bastante veteranos, lo que aún no es el caso del ilicitano.

Saúl, con un valor para Transfermark de 10 millones de euros, ha jugado esta temporada 31 partidos de Liga con el saldo de tres goles y una asistencia a 1.087 minutos. El centrocampista fue cedido al Chelsea en agosto de 2021, pero su experiencia en Inglaterra resultó frustrante, ya que apenas jugó. Ahora se le abre en Arabia una nueva ventana, pero queda por saber si sus cálculos pasan por recalar en el Golfo Arábigo.