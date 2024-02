El tenis profesional estaba llamado a vincularse con Arabia Saudí y el país de Oriente Próximo ha dado un nuevo paso hacia su voluntad de compra de algunas de las partes más importantes de este deporte. La ATP, circuito profesional masculino, llegó a un acuerdo con el fondo de inversión pública saudí, el PIF, en el que se desvela la voluntad de ambas partes de «acelerar el crecimiento mundial del tenis». En esta unión estratégica, Arabia ejercerá de patrocinador y colaborador de algunos de los mayores eventos del mundo del tenis.

En un comunicado oficial, la ATP anunciaba el acuerdo con el PIF de Arabia Saudí, en una decisión que si bien algo sorprendente en forma, es lógica en el fondo de todo el entramado que está preparando este país para su desembarco en el tenis profesional a lo grande, como ha hecho anteriormente en otros deportes como el fútbol o el golf, con el LIV Golf.

«ATP y Public Investment Fund (PIF) han anunciado un nuevo acuerdo estratégico plurianual, estableciendo un importante compromiso común para desarrollar el tenis a nivel mundial para jugadores, aficionados, organizadores de torneos y partes interesadas en todos los niveles del deporte», rezaba el comunicado emitido por la Asociación de Tenistas Profesionales, en el que se desvela que Arabia Saudí será encargado de dar nombre al Ranking ATP, así como también responsable de conceder el premio al número uno del mundo a final de año, en las ATP Finals de Turín.

La asociación del PIF de Arabia Saudí con la ATP no es, a priori, para todos los torneos, si no que limita su participación a algunos de los más importantes en propiedad de la asociación, como es el caso de los Masters 1000 de Madrid, Indian Wells y Miami, las mencionadas ATP Finals y el torneo ATP 500 de Pekín. También serán parte muy relevante del torneo que sí se disputa en su territorio, las NextGen ATP Finals que se celebran en Yeda. Cabe recordar que los Grand Slam tienen gestión propia y, por tanto, el PIF no puede acceder a ellos vía ATP.

La ATP saca pecho con Arabia Saudí

El CEO de la ATP, el italiano Massimo Calvelli, analizaba la unión de la ATP con Arabia Saudí con las siguientes palabras. «Nuestra asociación estratégica con PIF marca un momento clave en el tenis. Es un compromiso común para impulsar el futuro del deporte. Con la dedicación de PIF en la nueva generación – fomentando la innovación y creando oportunidades para todos – el terreno queda preparado para un nuevo período transformador de progreso».

El PIF, por tanto, ejercerá, por el momento, como patrocinador de la ATP en diversos eventos, tal y como confirma el comunicado. «El vínculo con ATP pasa a integrar la amplia plataforma de patrocinios deportivos de PIF, invirtiendo en personas, proyectos y asociaciones con énfasis en los cuatro pilares de la marca: inclusión, sostenibilidad, juventud y tecnología», se puede leer.

El avance de Arabia Saudí en el tenis

La entrada del PIF, el fondo de inversión del Gobierno, en calidad de patrocinador del tenis profesional con la ATP, es sólo un paso más dentro del proyecto de Arabia Saudí para conquistar este deporte gracias a su poderío económico. Aún a la espera de conocer si contarán con un torneo, de categoría ATP 500 o Masters 1000 de cara a los próximos años, el país asiático cuenta con un acuerdo particular con Rafa Nadal, que es embajador del tenis de Arabia desde hace unas semanas, mientras que también han dejado constancia de su poder mediante grandes exhibiciones.

Después de juntar a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz, números uno y dos del ranking ATP, el pasado mes de diciembre, Arabia Saudí ha creado ahora y de cara al mes de octubre el torneo 6 Kings Slam, en el que, además de los dos tenistas mencionados, competirán también Rafa Nadal, Holger Rune, Jannik Sinner y Daniil Medvedev con un montante por participar, en calidad de fee, de 1’5 millones de dólares por jugador, y un premio que supera las mayores cifras de la historia de los Grand Slam.