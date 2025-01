Apuñalan a tres aficionados de la Real Sociedad en una batalla campal con ultras de la Lazio

Tres hinchas de la Real Sociedad fueron apuñalados en la noche de este miércoles por ultras de la Lazio, que atacaron a un grupo de aficionados vascos en la capital italiana y provocaron una batalla campal en la víspera del partido de Europa League que ambos jugarán este jueves en el estadio Olímpico de Roma.

Cuando llegaron al lugar, los agentes confiscaron numerosos objetos punzantes y armas cortas, mientras que algunos ultras fueron detenidos en las calles adyacentes después de la huida provocada por la alarma lanzada por algunos residentes. La Policía ha abierto una investigación para localizar a otros posibles responsables de los incidentes, usando también las imágenes de los sistemas de videovigilancia.

