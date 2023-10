Apagón en Arabia Saudí: algunas estrellas ya quieren volver a casa

La inversión realizada esta temporada en Arabia Saudí para dotar su máxima competición de grandes estrellas europeas no tiene parangón. Sólo la Premier League, conocida por generar cantidades de dinero incomparables, logró gastar más que el torneo saudí. De esa inversión llegaron multitud de grandes estrellas, futbolistas más que contrastados, un par de Balones de Oro ya en la competición como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. Pero no todo es oro y brilla en la Saudi Pro League: ya hay futbolistas arrepentidos que quieren volver.

El objetivo en Arabia Saudí no es otro que consolidarse como una apuesta segura y firme para adjudicarse en los próximos años la Copa del Mundo de 2034, un objetivo que tienen entre ceja y ceja en el continente asiático. Aumentar su presencia en el fútbol atrayendo a un gran número de futbolista de nivel era el primer paso, de ahí el fichaje de Cristiano Ronaldo dos veranos atrás, reforzado este curso con un gran número de futbolista de primer nivel de las grandes competiciones de Europa. No hay gran Liga que no haya visto como alguno de sus estrellas hacía las maletas rumbo a la Saudi Pro League.

Pese a que se ha vendido al torneo saudí como una Liga donde la afición se vuelca con la competición, los datos de asistencia en los primeros compases de esta temporada están arrojando otros números y esto está provocando descontento entre los grandes jugadores traídos a golpe de talonario, también por el bajo nivel de un competición que, pese a la importante inversión, carece de una estructura sólida y estable en el tiempo.

Y es que, según SunSport, son varias las estrellas de la Saudi Pro League que ficharon este verano por equipos saudíes que, tras los primeros meses de competición, ya se sienten arrepentidos por la decisión tomada y se plantean volver a casa cuanto antes. El rotativo británico no da nombres y sólo habla de estrellas que firmaron a lo largo de este movido mercado de fichajes veraniego.

Las estrellas de Arabia Saudí, con dudas

Sólo este verano el Al Nassr ha firmado a Seko Fofana, Marcelo Brozovic, Alex Telles y Sadio Mané, el Al Hilal a Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic y Malcom, el Al Ittihad a N’Golo Kanté, Karim Benzema, Fabinho y Jota, o el Al Ahli a Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roger Ibañez, Franck Kessié y Roberto Firmino. Son solamente alguno de los nombres que ya lucen en el torneo saudí.

El torneo carece de una masa de fieles más allá de los grandes equipo y sus estrellas, algunos de los clubes con unos 2.000 aficionados en sus estadios, y la mayoría promedia una media de 5.000 espectadores. Solo los grandes equipos tienen una gran masa social. Por ejemplo el Al Ittihad de Karim Benzema si está llevando a casi 30.000 espectadores en cada partido que disputan como local, aunque no todos cuentan con este apoyo por parte de la afición saudí.

La problemática puede surgir en que muchos de los jugadores han firmado contratos largos en Arabia Saudí, a golpe de talonario, y sacarles de estas competiciones se antoja complicado en estos momentos. Recuerda en cualquier caso a lo vivido años atrás con China, donde también se apostó por fichar a grandes jugadores pero el cambio de cultura llevó a muchos a durar poco en el torneo asiático.