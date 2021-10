El Barcelona tiene la misión de volver por sus fueros en lo deportivo mientras lo institucional hace aguas por todas partes. Esta misión, nada fácil, tiene como faro a Ansu Fati, el hijo pródigo de la afición y el pilar al que agarrarse tras la marcha de Messi. El internacional español, en su primera titularidad del curso, demostró una vez más que está preparado y que su olfato y determinación continúan intactos. Ansu fue el restaurador del Barça ante un Valencia capaz, pero al que la falta de puntería y un penalti inexistente de Gayá dejaron sin opciones de puntuar en un Camp Nou en ruinas… pero con Ansu Fati como aliciente para la ilusión.

La jornada de domingo en la Liga Santander se cerraba con el plato fuerte de un fin de semana descafeinado. Un Barcelona en horas bajas recibía al Valencia de Bordalás, una mezcla de cemento y talento para competir con los más grandes. El Barça era local y, por ende, favorito, pero cualquier distracción es noticia en estos momentos en la entidad y la decisión de Laporta de suspender la Asamblea que se celebraba de forma paralela en el Palau no era una menor.

Queda la duda de saber si el presidente culé se perdió un inicio de encuentro rocambolesco, con dos auténticos golazos en menos de 15 minutos. El primero, del Valencia, obra de un Gayá que en ataque y en defensa es uno de los mejores laterales del planeta. Su disparo desde –muy– fuera del área se coló sin que Ter Stegen pudiera evitar el silencio del Camp Nou.

Sin embargo, lo sepulcral del ambiente iba a tornar en fiesta gracias a una pincelada de la más absoluta determinación del ídolo de la afición culé. Ansu Fati, la gran novedad del once, estrenaba titularidad y lo hacía por todo lo alto, con un disparo desde fuera del área tras pared con Depay que se colaba pegado a la cepa del poste sin que Cillessen tuviera opciones tangibles de detenerlo. Ambos goleadores se verían las caras próximamente.

El partido pasó a ser de dominio claro culé, con el Valencia esperando y con opciones a la contra. El guión previsto, pero sin que ni uno ni otro pudiera tomar ventaja en el marcador… hasta la jugada polémica del partido. Una triangulación magnífica del Barcelona permitía un pase de gol para Ansu Fati, quien dispuesto a rematar su doblete veía como Gayá se cruzaba de forma milagrosa para evitarlo. El capitán ché arriesgo y en primera instancia pareció ganar con un corte sobresaliente, pero Gil Manzano señaló penalti.

El VAR, al no tratarse de una jugada teóricamente clara, decidió no intervenir, pero de las tres repeticiones mostradas en dos se ve que Gayá se lleva el balón y en la otra no queda claro. El fin de todo esto es que el penalti se mantuvo y Depay lo mandó a la red con un disparo imparable. Fuerte, colocado, de manual.

Con el 2-1 llegaba el descanso y el tiempo suficiente para la reflexión y la protesta. Ricardo Arias, tomando la portavocía del Valencia, era contundente. «El único que ha visto la jugada clara es el árbitro. No entiendo que no se consulte. Se ha pitado el movimiento del jugador del Barça, Gayá toca claramente el balón con la pierna». Duras y claras declaraciones, todo lo contrario que la acción en cuestión.

El Valencia perdona y Coutinho sentencia

De nuevo en faena, el Barcelona amagó con un nuevo gol que levantara al estadio pero en esta ocasión Ansu no pudo embocar el disparo. Mérito para Cillessen, que sacó una mano meritoria que mantenía al Valencia en el partido y permitía una reacción ofensiva de sus compañeros que no iba a tardar en suceder.

Avisaba primero Carlos Soler con un disparo imparable que para desgracia ché chocó con el palo de la portería de Ter Stegen y salió por el lateral para colmo de la mala suerte de los de Bordalás. Guedes, acto seguido, enganchaba uno de sus clásicos chuts y Ter Stegen lo detenía con un escorzo de fútbol sala. Había perdonado el Valencia.

A partir de ahí y ya con las fuerzas justas, ambos equipos contaron con opciones de ampliar su ventaja en el marcador antes de la llegada de los últimos minutos, en los que la urgencia del Valencia ya era máxima. Los visitantes estaban volcados y en una de esas, Dest pudo vislumbrar a Coutinho quien, incomprensiblemente solo, anotaba el 3-1 que sentenciaba el encuentro y dejaba paso al debut de Agüero, con el partido ya solucionado, en un día terminado con fiesta al son de Fati.