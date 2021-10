El Valencia protestó, y con razón, el penalti decretado a favor del Barcelona en el minuto 39 de partido y que permitió a los de Ronald Koeman ponerse por delante en el marcador. Gil Manzano señaló el punto de penalti en una acción dentro del área entre Gayá y Ansu Fati en la que el defensor valencianista toca claramente el balón antes que el jugador azulgrana.

El capitán del Valencia protestó airadamente la decisión inicial consciente de que llega antes al balón que Ansu y que, por tanto, no había cometido ninguna infracción. Sorprendentemente, el árbitro del VAR, Munuera Montero, no corrigió la decisión de Gil Manzano y permitió que se lanzase la pena máxima ante la indignación de Gayá y el resto de jugadores del Valencia.

«Estoy sorprendido y molesto. No entiendo cómo una jugada así ni se consulte al VAR. No lo entiendo. Se ve claramente que toca el balón. El jugador del Barça hace lo que tiene que hacer un delantero, tirarse de cabeza. No necesita el Barça que le regalen estas cosas», aseguró Ricardo Arias, portavoz del Valencia, a Movistar en el descanso.