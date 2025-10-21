Anna Kournikova publica una foto suya tres años después y las redes arden porque está irreconocible

Anna Kournikova está dando mucho que hablar en las redes sociales en las últimas horas. La icónica extenista de 44 años y pareja de Enrique Iglesias, ha publicado una foto suya en su perfil de Instagram tres años después de la última imagen que subió en la que se le veía. La mediática Kournikova, que llegó a ser la número 8 del mundo, publicó una fotografía en la que aparece irreconocible disfrazada de pollito junto a sus tres hijos para celebrar Halloween.

La ex deportista estuvo mucho tiempo desaparecida en cuanto a redes se refiere. Hace unos meses publicó varias fotos de su marido, Enrique Iglesias, junto a sus hijos, para felicitar al cantante español por el Día del Padre en Estados Unidos. «Feliz Día del Padre a mi hombre, Enrique Iglesias, y a todos los padres», escribió publicando tres imágenes con cada uno de sus hijos en común, Nicholas, Lucy y Mary.

El propio Enrique Iglesias reconocía en una entrevista hace un tiempo que necesita esa privacidad: «Cuando voy a casa, de regreso, quiero asegurarme de que todo lo que suceda ahí sea solo para mí y para mis seres queridos que están conmigo, y lo necesito». Y Anna Kourkinova está muy de acuerdo con la postura de su marido, pues ha estado años sin publicar nada en sus redes sociales, prueba de que no las necesita para ser feliz junto a su familia.

Qué fue de Anna Kournikova

Hubo una época en la que todo el mundo hablaba de Anna Kournikova, tanto que pensó que lo mejor para ella era desaparecer de la esfera pública. Hace tiempo que no sabemos nada de ella y consiguió cambiar de vida. A pesar de haber sido un rostro popular, se las ha ingeniado para apartarse a un segundo plano y escapar de los periodistas. Kournikova simplemente renunció a su fama porque dejó de sentirse cómoda posando delante de las cámaras.

Su trayectoria en el mundo del tenis fue innegable, pero la prensa del corazón empezó a hablar de ella después de que confirmase su relación con Enrique Iglesias. Esto sucedió en 2001 y desde el primer instante dejó claro que no quería aprovechar el tirón mediático. Cumplió con su palabras, pues apenas ha dado entrevistas hablando del cantante y nunca ha cobrado por ello.

Anna Kournikova ha rechazado grandes ofertas por abrir las puertas de su privacidad. Siempre ha optado por mantenerse al margen y en estos momentos lleva una vida tranquila en Miami con Enrique y sus hijos. Sin embargo, hace unos años era habitual verla en eventos y programas de televisión. Recordemos que, además de su relación con Enrique Iglesias, tenía su propia carrera y contactaban con ella para ofrecerle multitud de proyectos como modelo. Hoy en día sería una influencer de talla mundial, pero prefiere mantener su vida familiar.

La fama de Kournikova cruzó fronteras e interesó a profesionales de diferentes ámbitos, por eso amasó una gran fortuna durante su carrera pública. Es posible que en estos momentos no necesite seguir trabajando, de ahí que se haya retirado. Firmó contratos importantes con Adidas, Omega o Berleri y todo esto le reportó unos beneficios millonarios. De hecho llegó a ser la deportista más famosa de Internet: su nombre fue lo más buscado de Google durante mucho tiempo.