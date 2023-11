Ana Peleteiro vuelve a desatar la polémica: «El pobrecito blanco que corre 100 metros…»

Ana Peleteiro volvió a desatar la polémica en las redes sociales con sus últimas palabras sobre atletismo y racismo. La medallista olímpica, que ha tenido un feliz 2023 con su boda y el nacimiento de su primera hija, volvió a ser objeto de críticas a la par que halagos tras pronunciar la siguiente frase, entre otras: «El pobrecito blanco que corre 100 metros».

La gallega se refería a ese mito de que las personas de raza negra son más veloces o tienen un plus físico del que las de raza blanca carecen. «Puede haber algo de clasismo con respecto a si eres americano o si eres de Burkina Faso. Pero si eres africano y quedas el primero o el segundo, todo el estadio te va a hacer la ola y no va a importar de qué color eres o del país que vengas», señaló para comenzar.

Cuando fue preguntada por si alguna vez había vivido algún episodio racista en las pistas de atletismo, respondió de forma negativa y generó toda la polémica. «En el atletismo no hay racismo porque los negros corremos más. En atletismo, los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes? El pobrecito blanco que corre 100 metros es como cariño, no, no vengas».

Todo esto sucedió en el preestreno de ‘Pombo’, el nuevo documental de la influencer María Pombo junto a su familia. Después de la anterior frase, aclaró que se trataba de «una coña». Los usuarios de las redes sociales rápidamente se lanzaron a comentar las palabras de Ana Peleteiro.

Críticas a Ana Peleteiro

Sus comentarios no ha sentado nada bien en muchos sectores, que han criticado con dureza las palabras de la atleta y, sobre todo, su manera de enfocarlas, asegurando que también hay racismo en la manera en la que ella habla de la raza blanca: «Si fuera al revés, esas palabras serían racismo, pero así no».

No obstante, muchos de sus seguidores también alzaron la voz para intentar justificar las palabras de Ana Peleteiro: «No es racismo, es cuestión de genética, evolución y adaptación del ser humano. Las personas de raza negra son mejores en atletismo. Punto», decía un usuario en las redes sociales.

No es la primera polémica

Hace unos meses ya la lio en Internet con un comentario inesperado sobre las personas transexuales. Ana Peleteiro volvía a ser noticia por unas declaraciones que no han dejaron indiferente a nadie y que dieron mucho que hablar. Sus palabras causaron un gran revuelo en las redes sociales por lo que ha dicho de las personas transexuales en relación con el deporte, concretamente con el profesional y refiriéndose al atletismo.

«En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional», dijo la gallega en una entrevista para El País. Ana Peleteiro se caracteriza por decir siempre lo que piensa, y en este tema tampoco se escondió en su momento.