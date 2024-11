Alpine ‘imitará’ en 2026 los motores que llevaron a Alonso a los podios para salir de su crisis

Alpine ha hecho oficial este martes lo que era un secreto a voces y es que a partir de 2026 sustituirá los motores de Renault por los de Mercedes, un movimiento con el que recogerán el testigo de Aston Martin, que ese mismo año comenzará a ser propulsado por Honda. A su vez, la clásica marca japonesa continúa actualmente con Red Bull hasta 2028, cuando la reemplazarán por Ford.

Así, la escudería francesa opta por unas unidades de potencia que ya nutren a cuatro equipos en este Mundial (McLaren, Mercedes, Aston Martin y Williams) y que el año pasado funcionaron de forma excelente en el monoplaza de Fernando Alonso, que subió ocho veces al podio con el histórico AMR23 el anterior campeonato.

Este movimiento era obligado para Alpine, que recientemente había sido informado de que Renault dejaría de ser su motorista dentro de dos temporadas, saliendo así por completo de la parrilla de la Fórmula 1 la histórica casa francesa. El nuevo acuerdo con Mercedes es multianual y durará al menos hasta 2030, lo que constituye otra medida más adoptada desde Enstone para escapar de la profunda crisis de resultados.

