Fernando Alonso deja buenas sensaciones en los libres del GP de Holanda de F1

Fernando Alonso fue segundo en los primeros libres del GP de Holanda Fórmula 1 que se celebra este fin de semana. El asturiano fue décimo en la segunda sesión que dominó Lando Norris. Carlos Sainz sólo participó en la tanda verspertina en la que sólo puedo marcar el decimosexto mejor tiempo.

Fernando Alonso llega al GP de Holanda con mejoras en el Aston Martin y con la intención de volver a las posiciones de cabeza tras ser superado por McLaren, Ferarri o Mercedes en las últimas semanas. El bicampeón del mundo fue el segundo mejor en los entrenamientos libres mientras que en la segunda tanda sólo pudo ser décimo.

La sesión de la tarde la dominó Lando Norris, que marcó el mejor tiempo por delante de Verstappen. Albon fue la sorpresa tras acabar en tercer llugar mientras que Hamilton fue el cuarto más rápido.

Lando Norris heads Max Verstappen in FP2! 💪

And, @alex_albon returns to the Top 3 👌#DutchGP #F1 pic.twitter.com/hkdzot5tyh

— Formula 1 (@F1) August 25, 2023