Hace unas semanas, Almudena Cid y Christian Gálvez protagonizaron una de las ruptura más mediáticas y sorprendentes del mundo del corazón en los últimos tiempos. Después de más de una década juntos, ambos decidieron comenzar una nueva vida por separado. Ahora, tras un tiempo prudencial, la ex gimnasta ha decidido romper su silencio y hablar con normalidad de la separación con el presentador de televisión.

“Todo este tiempo lo he dedicado a estar conmigo. Durante las funciones de diciembre sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta”, explica Almudena Cid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

“Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí”, añade la ex gimnasta sobre su separación tras más de once años con Christian Gálvez.

“Desde el agradecimiento a todos los compañeros que me han sostenido. Quiero que vengan al teatro mis familiares y amigos que han estado ahí cuando no era yo y poderles ofrecer este trabajo artístico. A veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor. Han aparecido circunstancias y personas que no imaginé, y estando sumida en esa pena entiendes que eso también puede ocurrir porque es lo que te está pasando”, finaliza Almudena Cid en su entrevista para El País.