Almudena Cid se pronuncia sobre su relación con el ex futbolista con el que fue pillada

Esta semana, Almudena Cid ha vuelto a ser protagonista de las portadas del corazón y de medios digitales, aunque en esta ocasión no por algo relacionado con su separación de Christian Gálvez, sino precisamente porque la ex gimnasta habría recuperado la ilusión en lo que se refiere al amor con el ex futbolista Gerardo Berodia, con quien fue fotografiada por la revista Semana.

Pero la también actriz no se esconde y tras ver el revuelto que se ha formado después de que se publicaran esas fotos, ha decidido pronunciarse y hablar claro al respecto en un evento al que acudió. «Es un amigo, por ahora», dijo en declaraciones a la prensa. Una frase con la que, aunque desmiente que sean pareja, insinúa también que podría haber en un futuro algo más que una amistad.

Almudena Cid se sincera

“No tengo a nadie especial, tengo amigos. Gerardo pertenece a mi círculo desde hace mogollón de tiempo (…). Son amigos, un amigo… Como me habéis visto también en otras revistas con amigos”, aclaró, eso sí, con una sonrisa en la cara y sin estar molesta por todo lo que se está hablando de su posible relación con el ahora representante de futbolistas.

Por otro lado, la intérprete también habló de cómo están yendo sus vacaciones y de sus futuros proyectos profesionales. “Ahora me quedan solo cuatro días más de vacaciones y ya nada, tengo que escribir, tengo una entrega en diciembre. Además, empezamos con la gira de teatro de Una historia de amor’, igual también estoy de cover con Ladies Football Club, así que empieza otra vez la caña”, explicó.

Han sido meses difíciles para la ex gimnasta, pero poco a poco ha ido recuperándose del mazazo y ahora parece haber encontrado de nuevo la ilusión con Gerardo Berodia, agente en la conocida agencia española Promoesport, que asesora a jugadores como Carlos Soler, Nabil Fekir o Marc Roca.