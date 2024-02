Almería-Atlético: victoria o drama, sin término medio

Victoria o drama. No hay término medio para el Atlético esta noche en Almería. Todo lo que no sea sumar de a tres ante el colista, el único equipo que no ha ganado un partido en lo que llevamos de temporada, supondría un serio descalabro en una semana que no ha comenzado bien con la derrota en Champions ante el Inter. Ojo sin embargo a los antecedentes porque el Almería estuvo en un tris de empatar en el Metropolitano y porque llega al partido tras dos jornadas sin perder después de que ni Athletic ni Granada pudieran con los de Gaizka Garitano que, a 12 puntos de la salvación, están con un pie en Segunda División.

Ésta es, además, una plaza que históricamente siempre se le ha dado mal al Atlético. Con cualquiera de las distintas denominaciones del Almería, además. Una derrota 2-1 en enero de 1981, en el antiguo estadio Franco Navarro, y cuando el club indálico se llamada AD Almería, fue especialmente dolorosa en una temporada en la que se perdió la Liga muy al final. Luego la estadística reciente tampoco ha sido demasiado amable con los rojiblancos, que de siete visitas al estadio del ahora UD Almería sólo han conseguido una victoria y han encajado dos derrotas, la última de ellas en la temporada 13-14, la del primer título de Simeone. El Cholo, de hecho, sólo ha salido una vez ganador en esta plaza, en la temporada 14-15, y por un pírrico 0-1.

Con las bajas confirmadas de Griezmann y Giménez, y con el ojo puesto en la vuelta de la semifinal de Copa ante el Athletic del próximo miércoles, todo apunta a Correa y Memphis como delanteros titulares, aunque por ahí ronda también Llorente como alternativa. Atrás Reinildo tendrá ocasión de reivindicar su error en San Siro, mientras que en medio campo desaparece Saúl y entra Pablo Barrios. Como era previsible Savic será la solución a la baja de Giménez, desplazando a Witsel al centro de la defensa.

Pita Alberola Rojas, que no se le da mal al Atlético -todo victorias salvo una derrota en San Sebastián y dos empates en Cornellà y Villarreal-, mientras que Jaime Latre estará en el VAR. Desde mayo no gana un partido el Almería, pero la trayectoria rojiblanca fuera de casa no invita a otorgarle sin condiciones el papel de favorito. Desde luego lo que se espera es que salga del Power Horse Stadium con la victoria. Todo lo que no sea eso abrirá la caja de Pandora…y puede que dentro no quede ni la esperanza.

Alineaciones probables:

Almería: Maximiano, Pubill, Edgar, Radovanovic, Centelles, Dion Lopy, Robertone, Arribas, Jonathan Viera, Ramazani y Choco Lozano.

Atlético: Oblak, Nahuel, Savic, Witsel, Hermoso, De Paul, Koke, Barrios, Lino, Correa y Memphis.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: Power Horse Stadium, 21.00 horas.