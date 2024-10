Almeida dará la Medalla de Madrid a Rodri tras ganar el Balón de Oro: «Se lo merece»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este martes que propondrá otorgar la Medalla de Madrid de San Isidro en 2025 al centrocampista español del Manchester City, Rodri Hernández, tras ganar un Balón de Oro que «repara una injusticia». Así de claro se mostró el regidor madrileño, después de que el internacional español hiciera historia al ganar la pelota dorada.

En declaraciones a los periodistas desde el Pleno de Cibeles, el alcalde ha celebrado que haya ganado el Balón de Oro un español y un madrileño, en un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador masculino capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez, que lo logró en 1960.

«Creo que se lo merece, creo que la temporada que hizo fue excepcional, creo que fue el timón de la selección española en la conquista de la Eurocopa y que al mismo tiempo también tuvo un grandísimo papel con su equipo, con el Manchester City», declaró Almeida sobre el Balón de Oro de Rodri Hernández.

El alcalde de Madrid ha señalado también que ayer se celebró el fútbol español en general y ha ensalzado también el galardón al Real Madrid como mejor equipo de la pasada temporada y a Carlo Ancelotti como mejor entrenador del mundo. La buena campaña del club blanco se vio premiada en el Balón de Oro, pero no se reflejó en el premio más importante de la noche, el de mejor jugador. Aunque contaban con tres jugadores en los cuatro primeros puestos, el primero fue para el español del Manchester City, Rodri Hernández, como consecuencia de su buen año con su club y en especial la espectacular Eurocopa con España.

Almeida defiende la decisión del Real Madrid

Respecto a la polémica por la ausencia del delantero madrileño del Real Madrid Vinicius Jr., que se perfilaba como uno de los grandes favoritos, el regidor ha subrayado que ha hecho «una grandísima temporada» y que también era merecedor del Balón de Oro. El club blanco decidió no acudir a la gala cuando lo tenían todo listo para viajar al enterarse del ninguneo de la UEFA y France Football a la entidad.

«Ni es obligatorio ir a la gala del Balón de Oro, ni es obligatorio no ir a la gala del Balón de Oro. Yo creo que cada equipo toma sus decisiones, que todas las decisiones son respetables y que desde luego, en este sentido, creo que no empaña la decisión que tomó el Real Madrid», valoró Almeida sobre la ausencia del 15 veces campeón de Europa.

En Valdebebas consideraban que Vinicius se merecía el Balón de Oro, pero, en caso de no cumplir con todos los criterios, Carvajal también había hecho méritos y cumplía con todos los requisitos para llevarse su primera pelota dorada. Es por eso que el Real Madrid, que ha recalcado que su enfado no es con Rodri, al que han felicitado, sino con France Football y la UEFA, decidió no acudir a la gala en París a modo de protesta.