Alineación de España contra Ucrania: Denia tiene un plan para detener a Mudryk

La selección española se mide este miércoles, desde las 21:00 en el Steaua Stadium de Bucarest, a Ucrania en la semifinal del Europeo sub-21. Ambas selecciones volverán a verse las caras tras enfrentarse en fase de grupos con dos onces totalmente distintos. Para este encuentro, Santi Denia no quiere sorpresas de ningún tipo, y volverá a alinear al mismo equipo que ganó a Suiza.

Santi Denia no quiere sorpresas ni experimentos. Sabe que no puede fiarse de una Ucrania que viene de eliminar a Francia. Por ello, saldrá de inicio con el mismo once que eliminó a Suiza, que también fue el mismo que le ganó a Croacia en la segunda jornada. Un equipo preparado para detener a la estrella ucraniana, Mudryk.

Arnau Tenas será el encargado de defender la portería española tras sus grandes actuaciones durante este Europeo. Por delante estará defendido por la pareja de centrales conformada por Pacheco y Paredes. En los laterales jugará Miranda, capital en esta selección, y Víctor Gómez.

En el centro del campo, Antonio Blanco volverá a ser el timón de esta selección española. Por delante, jugará Álex Baena junto a Sancet, algo más adelantado. En ataque, Rodri Sánchez y Sergio Gómez ocuparán las bandas. Y en la punta, el capitán Abel Ruiz será titular.

Posible alineación de España: Arnau Tenas; Víctor Gómez, Paredes, Pacheco, Juan Miranda; Antonio Blanco, Baena, Sancet; Rodri, Sergio Gómez y Abel Ruiz.