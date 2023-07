La selección española Sub 21 continúa con paso firme en el Europeo Sub 21 que se está disputando en Rumanía y Georgia. Los hombres de Santi Denia se tendrán que enfrentar a Ucrania en las semifinales del torneo y estará en juego la gran final que se jugará el próximo sábado. En la otra semis se ven las caras Israel e Inglaterra en Batumi, en tierras georgianas.

España consiguió su billete para las semifinales el pasado sábado al imponerse a Suiza por 2-1 en Bucarest en un choque que se le llegó a complicar a los de Santi Denia. Los españoles fueron mejores y se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Sergio Gómez, pero en el añadido los helvéticos igualaron la contienda y mandaron el encuentro a la prórroga. Miranda hizo el tanto que permitía a nuestro país avanzar hasta las semifinales.

Además, la selección española Sub 21 también recibió la gran noticia de que consiguió certificar su clasificación para los Juegos Olímpicos después de que Inglaterra le ganase a Portugal en otro de los partidos de cuartos de final. Ahora los ingleses tendrán que enfrentarse en la otra semifinal del Europeo Sub 21 ante Israel, por lo que de ahí saldrá el otro finalista del torneo.

España pasó como primera de su grupo. Los de Santi Denia arrancaron este Europeo Sub 21 ganando por 0-3 a Rumanía, una de las anfitrionas. Posteriormente fue Croacia quien sucumbió ante la selección española y en la última jornada se midieron al rival de estas semifinales: Ucrania. Dicho choque acabó con 2-2 en el marcador

Dónde ver en directo el España Sub 21 – Ucrania

El España Sub 21 – Ucrania se emitirá en directo en televisión por uno de los canales públicos, a través de La1. Si quieres ver online en vivo el España Sub 21 – Ucrania, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de RTVE Play. Además, en OKDIARIO te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a las semifinales del Europeo Sub 21, con el minuto a minuto, resultado y goles del España Sub 21 – Ucrania desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del España Sub 21 – Ucrania

La selección española Sub 21 se enfrenta a Ucrania en el partido correspondiente a las semifinales del Europeo Sub 21 desde las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el España Sub 21 – Ucrania

El Steaua Stadium, en Bucarest, acoge este miércoles 5 de julio de 2023, desde las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a las semifinales del Europeo Sub 21 entre España y Ucrania.

El árbitro del España Sub 21 – Ucrania

El colegiado designado para el partido del Steaua Stadium de este miércoles entre la selección española Sub 21 y Ucrania es el belga Erik Lambrechts. En el VAR estará el francés Jérôme Brisard.