La alineación de la selección española para el transcendental duelo que tendrá que disputar el combinado nacional ante Grecia en Atenas podría tener como principal novedad el regreso de Álvaro Morata a la delantera. Hay que recordar que el atacante de la Juventus se perdió la Liga de las Naciones por lesión.

En la portería no hay debate. Unai Simón es el portero de Luis Enrique y estará en la final ante los griegos. En el lateral derecho lo normal es que el asturiano apueste por Azpilicueta, aunque no se puede descartar la presencia de Carvajal. Algo parecido pasa en el flanco izquierdo, donde Jordi Alba y Gayá pelean por un puesto. La pareja de centrales será la formada por Laporte y Pau Torres.

En el centro del campo Sergio Busquets estará en el corte, mientras que la creación del juego español será cosa de Koke y, en principio, de Carlos Soler. No obstante, el gran rendimiento que ofreció Gavi ante Italia y Francia el pasado mes de octubre hace que no se pueda descartar su presencia en el once titular.

Por último, el tridente ofensivo tendrá como principal novedad la presencia de Álvaro Morata. Tras superar su última lesión, el delantero madrileño vuelve al ataque. Pablo Sarabia y Dani Olmo apuntan a los extremos.

La posible alineación de España contra Grecia: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Busquets, Koke, Soler; Sarabia, Olmo y Morata.