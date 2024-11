Alineación de España contra Corea del Sur: la revolución de Montse Tomé empieza en el ataque

España inicia su revolución contra Corea del Sur y, pese a ser un amistoso, no habrá excesivos cambios en la alineación de Montse Tomé. Para el duelo, la selección no contará con las bajas sonadas de Paredes, Hermoso y Misa, por decisión técnica, ni tampoco con Alexia, por lesión. Sin embargo, se espera un equipo muy reconocible, donde las grandes novedades estarán en ataque, con Claudia Pina, Cristina Martín-Prieto y Amaiur Sarriegi como principales dudas.

Pese a las ausencias destacadas, el equipo que plante España sobre el césped del Cartagonova de Cartagena será de lo más reconocible. De hecho, salvo las tres capitanas, no se espera que haya más variaciones. Eso sí, las lesiones obligan a recomponer el ataque, puesto que no aparecen jugadoras como Alba Redondo, Athenea del Castillo o Salma Paralluelo, a las que los problemas físicos no les han permitido acudir con el equipo nacional en este parón.

En portería había pocas dudas antes y, ahora, con la ausencia de Misa Rodríguez por decisión técnica hay menos. La confianza en Cata Coll es clara y la portera del Barcelona será la titular en el encuentro que España dispute ante Corea. La guardameta encabezará una alineación en la que habrá pocas sorpresas, puesto que en defensa Ona Batlle y Olga Carmona escoltarán los costados, con Laia Codina y María Méndez en el eje de la zaga.

Por delante de la línea defensiva, Montse Tomé presentará un tridente de centrocampistas en el que, lógicamente, no estará tampoco Alexia Putellas, que se cayó a última hora por lesión. Esto hace que aparezcan Teresa Abelleira y Patri Guijarro, con Aitana Bonmatí en la construcción. La Balón de Oro debe dar un paso al frente en estos encuentros en los que la selección española busca una nueva victoria después del batacazo de los Juegos Olímpicos. Además, sin las tres capitanas, aunque no le corresponde brazalete, debe ser una de las líderes del equipo.

Dudas en ataque

Arriba es donde más dudas aparecen. La Selección presenta grandes novedades en la parcela ofensiva y, todo apunta, a que veremos un tridente de lo más novedoso. La única que es indiscutible en este campo es Mariona Caldentey, que aparecerá en uno de los extremos. Por el costado contrario todo apunta a que será Amaiur Sarriegi quien juegue, mientras que en punta aparece la gran duda.

Cristina Martín-Prieto viene de sobresalir con el Benfica en el arranque de la temporada. Además, ya marcó para salvar a España de una nueva derrota en Almendralejo en el último parón. Su gol ante Canadá sirvió para empatar, pero queda la duda de si la podremos ver de inicio ante Corea. El regreso de Claudia Pina –una de Las 15– complica la titularidad de la andaluza, puesto que viene saliéndose con el Barcelona en estos últimos partidos y podría volver con la Selección directa al once inicial.

Posible alineación de España

España podría jugar con una alineación formada por: Cata Coll; Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Olga Carmona; Teresa Abelleira, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí; Amaiur, Mariona y Pina.