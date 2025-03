Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad: Flick prepara rotaciones

La alineación del Barcelona para medirse este domingo a la Real Sociedad en la jornada 26 de la Liga tendrá rotaciones. Hansi Flick prepara varios cambios en su once tras el gran desgaste del equipo en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid y con los octavos de la Champions League a la vuelta de la esquina. Jugadores como Iñigo Martínez, Balde o Pedri apuntan a descansar contra los de Imanol.

El Barcelona vuelve a la Liga y vuelve a Montjuic donde el pasado martes empató a cuatro contra el Atlético de Madrid en un partido loco correspondiente a la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick tiene como objetivo este domingo defender el liderato sin pensar en lo que hagan Real Madrid y Atlético de Madrid. El cuadro blaugrana depende de sí mismo.

Hansi Flick prepara varias rotaciones para este fin de semana. El desgaste de la Copa del Rey fue importante y la Champions está al caer. El próximo miércoles, el Barcelona visitará al Benfica en la ida de los octavos de final en Lisboa. Un partido de máxima exigencia ante un cuadro portugués que este fin de semana descansará.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. El portero polaco sigue siendo el primer pilar para Hansi Flick. No hay dudas en ese sentido. No rotó en Copa, no rota en Liga y tampoco rotará en esa posición en la Liga de Campeones.

Las rotaciones de Hansi Flick comenzarán en la defensa. Gerard Martín apunta a titular en el lateral zurdo dando descanso a Alejandro Balde. En el lateral derecho seguirá jugando Koundé. Y en el centro de la defensa descansa Iñigo Martínez tras ser padre de manera reciente. Vuelve Araujo al centro de la defensa tras tres suplencias consecutivas y junto a él jugará Cubarsí.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona también habrá rotaciones. La gran novedad puede ser el descanso de Pedri. El mediocentro canario lo está jugando todo, siendo clave en el equipo, y necesita un respiro. Su lugar lo ocupará Gavi junto a Casadó y Dani Olmo.

No habrá rotaciones en la delantera del Barcelona. En la punta de ataque vuelve a ser titular Robert Lewandowski tras salir de revulsivo en Copa del Rey. En las bandas estarán Raphinha y un Lamine Yamal recuperado de sus molestias.

Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse a la Real Sociedad este domingo en la jornada 26 de la Liga: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Casadó, Gavi, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.