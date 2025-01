Alineación del Barcelona contra el Getafe: Gavi e Iñaki Peña vuelven a ser las dudas de Flick

La alineación del Barcelona no tendrás novedades contra el Getafe este sábado en el Coliseum para la disputa de la jornada 20 de la Liga. Hansi Flick saldrá con su once de gala tras golear al Betis entre semana en Copa del Rey con alguna rotación. Lewandowski vuelve a un once donde las grandes dudas están en la portería y en el centro del campo.

El Barcelona vuelve a la Liga tras brillar en la Supercopa de España y en la Copa del Rey durante los primeros días de este 2025. Una competición en la que el cuadro culé viene de perder sus dos últimos partidos en el pasado mes de diciembre, perdiendo así una gran renta de ventaja en el liderato. Ahora es tercero a cinco puntos del Real Madrid y a seis puntos del Atlético de Madrid.

La primera gran duda de la alineación del Barcelona está en la portería. Hansi Flick todavía no ha decidido a su portero titular para defender la portería azulgrana en Getafe. Parte con ventaja un Iñaki Peña que recuperó la titularidad frente al Betis en Copa del Rey, realizando un gran partido con buenas paradas de mérito. También es cierto que Szcznesy estaba sancionado por su expulsión en la final de la Supercopa de España, y este sábado vuelve a tener opciones de regresar a la portería culé.

La defensa del Barcelona será la de gala para medirse al Getafe, en un duelo donde el equipo blaugrana no se puede permitir ningún pinchazo más en este arranque de año. Balde y Koundé formarán los laterales. Y la pareja de centrales estará formada por Ronald Araujo y Pau Cubarsí. El defensa uruguayo ha recuperado la titularidad tras la lesión de Iñigo Martínez para tres semanas.

El centro del campo del Barcelona también le genera otra duda existencial a Hansi Flick a la hora de realizar su alineación de este sábado contra el Getafe. Gavi fue titular contra el Real Madrid en la final de la Supercopa y repitió ante el Betis, mostrando su gran nivel de forma actual. Dani Olmo también jugó entre semana en Copa del Rey y regaló dos asistencias. Uno de los dos será titular en Getafe junto a Casadó y a Pedri. El primero descansó el pasado miércoles y el segundo no tiene espacio en las rotaciones.

Y en el ataque del Barcelona, Hansi Flick no se guardará nada contra el Getafe. En la punta de ataque, Robert Lewandowski vuelve al once tras descansar en Copa del Rey. El cuadro blaugrana repetirá su tridente de lujo con Raphinha y Lamine Yamal en las bandas.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Getafe este sábado en el Coliseum: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí; Balde; Pedri, Casadó, Gavi; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.