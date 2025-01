El Barcelona cambia de auditores tras dar 141 millones de pérdidas y sacar el escándalo de Barça Studios

El Barcelona cambia de auditores. Joan Laporta ha decidido dejar de contar con los servicios de Grant Thornton, que durante las tres últimas temporadas habían sido los encargados de llevar las cuentas del club. Todo, después de que en las del último ejercicio el club presentara unas pérdidas de 141 millones de euros por impagos y que recomendaran la depreciación del valor de Barça Studios, que en su día se fijó en 408 millones, por la «falta de cumplimiento» del plan de negocio.

Después de ese tirón de orejas al presidente del Barcelona, la decisión que ha tomado ha sido la de contratar a otra auditora. En este caso pasa de Grant Thornton, que es la sexta auditora en facturación, a Crowe, que no está ni entre las 10 mejores del mundo. Cabe recordar que el propio presidente ya rompió la vinculación del Barcelona con Ernst & Young, una de las Big Four, tras la temporada 2020-2021.

Ahora, Laporta ha fulminado a la auditora, después de que recomendara bajar la valoración de Barça Studios por incumplirse los plazos de pagos de los inversores. Los mismos que el club en su momento garantizó para poder inscribir a jugadores como Lewandowski o Koundé. Fueron más allá, puesto que desde Grant Thornton recomendaron que «el valor de la inversión» de la firma audiovisual y tecnológica del Barcelona, «debería ser objeto de deterioro».

De esta forma, pidieron al Barcelona que rebajara el valor de la empresa, después de que vendieran por 200 millones de euros el 49%. Al no haber recibido más de 80 millones de los que los sucesivos inversores prometieron pagar, la auditora les solicitó bajar el valor de la marca, aunque no recibieron respuesta del club. Pese a ello, lo reflejaron en su informe: «Consideramos que hay indicios claros de deterioro […] que no hemos podido cuantificar de forma objetiva».

Precisamente, el incumplimiento de los plazos de los inversores de Barça Studios les han provocado un agujero en las cuentas del último ejercicio de 141 millones, llevando a dar pérdidas. El club intentó ocultarlo, hasta el punto de que en el comunicado en el que informa de sus cuentas afirma que cierran el ejercicio en positivo, especificando en el último párrafo que debido a esos impagos por Barça Studios las cuentas reflejan un resultado negativo. «Aunque el resultado ordinario es positivo, el Club cierra el resultado consolidado 2023/24 con un resultado neto de -91 millones de euros», afirmaban.

Laporta cambia a los auditores del Barcelona

«En cumplimiento del Plan General Contable, el Club debe registrar este potencial impago por principio de prudencia, sin renunciar en ningún caso a cobrarlo igualmente en el futuro y/o llevar a cabo las acciones que se requieran. El importe reconocido como gasto extraordinario asciende a 141 millones de euros antes de impuestos», señalaba el club en el comunicado en el que informaba sobre las cuentas del pasado ejercicio.

Pese a ello, justificaban el valor de Barça Studios, lejos del pensamiento de la reputada auditora y que ya les habían mostrado: «El Club considera que existen motivos suficientes que justifican el valor actual de la compañía y sigue confiando en su viabilidad y capacidades futuras, con un plan de negocio establecido que permitirá generar ingresos recurrentes en un futuro cercano».