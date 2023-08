Alineación del Barcelona contra el Cádiz en el partido de LaLiga

El Barcelona busca la primera victoria de la temporada después del primer pinchazo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez la pasada semana. No será fácil ya que el equipo cuenta con dos importantes bajas como son las de Araujo por lesión y Raphinha por sanción. Por otro lado, el Cádiz llega con la moral alta después de sumar sus primeros tres puntos en la jornada inaugural ante el Alavés. Por ello, Xavi, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, tratará de sacar un once de lo más competitivo para dar la primera alegría a sus aficionados. Gavi o Abde podrían acompañar a Lewandowski en ataque.

En la portería no hay una sola duda. Ter Stegen será el encargado de proteger la portería del Barcelona. Después de haber sellado su renovación hasta 2028, el guardameta alemán tratará de volver a dejar la portería a cero. En la defensa, Araujo no podrá estar por lesión, por lo que todo hace indicar que Sergi Roberto ocupe el puesto de lateral derecho. En el costado izquierdo estará el indiscutible Balde. En el centro de la zaga, Christensen y Koundé repetirán pareja como ya hicieron en Getafe.

En el centro del campo, Xavi repetirá esquema y colocará a Oriol Romeu junto a De Jong en la creación de juego, mientras que la magia la pondrán Gündogan y Pedri algo más adelantados. Estos cuatro futbolistas fueron titulares en Getafe y, aunque no mostraron su mejor versión, volverán a ser de la partida ya que cuentan con la confianza total de su entrenador.

Por último, la gran duda está en quién será el encargado de acompañar a Lewandowski en la parcela atacante. Xavi Hernández ya demostró la pasada semana que Abde será muy importante en las rotaciones y con la sanción de Raphinha, el marroquí podría entrar en el once. Otro que podría ser de la partida es Gavi. El español gozó de gran protagonismo la pasada campaña, pero no tuvo buena pretemporada y en el partido inaugural fue suplente. Esa es la gran duda de Xavi.