Álex Palou debutará en Fórmula 1 en el GP Estados Unidos

La familia española en la Fórmula 1 sigue creciendo. A los habituales Fernando Alonso y Carlos Sainz se unirá un nuevo representante en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará la semana que viene en Austin. Se trata de Álex Palou, que se subirá al McLaren de Daniel Ricciardo durante los 60 minutos que dura la primera sesión de entrenamientos libres.

“Estoy muy emocionado de hacer mi debut en la F1. Es grandioso pilotar en Estados Unidos frente a aficionados que quizá me hayan visto competir en la Indycar. Estoy deseando poner el MCL36 a prueba y ayudar al equipo en su preparación para el Gran Premio de Estados Unidos», manifestó Palou en un comunicado.

El piloto barcelonés es bien conocido por la afición estadounidense, ya que el año pasado se proclamó campeón de las prestigiosas Indycar Series, y ahora tendrá su primera oportunidad de pilotar un Fórmula 1 con McLaren, escudería a la que llegó este verano.

«En vista de los grandes éxitos de Álex en la Indycar, esta prueba será útil que nos dé sus comentarios sobre el coche y también para que nosotros sigamos evaluándolo como piloto», explicó el director del equipo británico, Andreas Seidl.

COMUNICADO OFICIAL 📢 @AlexPalou and @PatricioOWard to drive for McLaren F1 in free practice 1 sessions at the #USGP and the #AbuDhabiGP, respectively. 👊

Tap the link for more details. 👇

— McLaren (@McLarenF1) October 14, 2022