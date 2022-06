Carlos Alcaraz está centrado en preparar Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y en el que aspira a romper su techo en torneos de máxima categoría. El murciano reaparecerá directamente sobre la hierba del All England Club de Tennis tras renunciar a Queen’s y estas semanas está entrenando al máximo para aparecer en plena forma en Londres. Sin Medvedev ni Zverev en Wimbledon y con las dudas sobre la presencia de Nadal, el murciano podría aparecer entre los cuatro principales cabezas de serie.

Concluida la gira europea de arcilla, con dos títulos -Barcelona y Madrid- y los cuartos de final alcanzados en Roland Garros, su techo hasta ahora en Grand Slams, Carlos Alcaraz está ya centrado en preparar su participación sobre la hierba de Wimbledon. El murciano, número 7 de la ATP, ha renunciado a Queen’s, uno de los torneos previos al Grand Slam londinense para no sobrecargar el codo y llegar en plenitud de forma al tercer Grande de la temporada.

Alcaraz ha compartido unos vídeos de cómo se pone en forma fuera de la pista, pues su día a día no sólo es trabajo con la raqueta. En ellos se puede ver parte de una sesión de trabajo con Juanjo Moreno, uno de sus fisios y que lo acompaña junto al resto del equipo en los torneos. También se le ve trabajando bajo un sol de justicia con el balón medicinal, haciendo no sólo fuerza, sino también control de los movimientos en los desplazamientos, giros, etc.

Carlos Alcaraz disputará su segundo Wimbledon -del 27 de junio al 10 de julio-. El murciano alcanzó el año pasado la segunda ronda del torneo, donde se vio sorprendido por Daniil Medvedev. En esta ocasión, el ruso no podrá estar en Londres, ni tampoco Alexander Zverev, que recientemente pasó por el quirófano tras su caída durante la semifinal de Roland Garros ante Nadal. De este último tampoco está garantizada su presencia, en función de cómo reaccione su pie al nuevo tratamiento, lo que podría hacer que el murciano estuviera entre los cuatro principales cabezas de serie en el sorteo -a celebrarse el día 24-, aspecto importante de cara a evitar ‘cocos’ antes de una hipotética final.