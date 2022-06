Alcaraz renuncia a Queen’s por problemas en el codo

Carlos Alcaraz no estará en Queen’s. La gran promesa del tenis español confirmó que no estará en el torneo que es la antesala de Wimbledon por unos problemas en el codo. Estos no revisten gravedad y no le impedirán estar en el All England Club a partir del próximo 27 de junio.

“Como todos vosotros sabéis, estaba muy ilusionado de jugar en el Torneo de Queen’s, pero un pequeño problema en el codo me impedirá hacerlo. Espero estar aquí en 2023… ¡Nos vemos en Reino Unido en pocos días!”, afirmó el jugador en un comunicado emitido a través de las redes sociales.

As u all know, I was super excited to play at @QueensTennis but a slight elbow issue means I can't! 😞

I hope to be there in 2023… see u all in the UK 🇬🇧 in a few days! 🎾🌱

— Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) June 8, 2022