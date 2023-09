Mágico, determinante, imparable. Se acaban los calificativos para describir el tenis de un Carlos Alcaraz que ya está en las semifinales del US Open, después de apartar del cuadro final a Alexander Zverev en una noche espectacular de tenis en la que el español volvió a dar una lección que dejó rendido al público de Nueva York. Con el resto como mejor arma, dirigiendo la orquesta de golpes más completa del circuito, Alcaraz, en su modo más determinante, se impuso por 6-3, 6-2 y 6-4 en 2:24 horas y tendrá en Daniil Medvedev a su penúltimo escollo en su defensa del título en Flushing Meadows.

Tiene sólo 20 años, pero juega como un veterano. A esta virtud, que hemos visto y escuchado como elogio muchas otras veces no sólo en el mundo del tenis si no en el del deporte en general, hay que añadir que Carlos Alcaraz es, sin apenas dudas, el mejor en muchos –demasiados– aspectos del juego. Este cóctel, con un ritmo de bola imparable, un físico potente y duradero y una mentalidad controlada por sí mismo y con Ferrero, su Pepito Grillo que siempre está para templar y aconsejar, fueron un trago demasiado severo para Alexander Zverev, quien no tuvo más remedio que claudicar y aparcar su voluntad de regreso por todo lo alto al menos un gran torneo más, en una gran cita en la que el azar no le junte con Alcaraz.

En muchos días fue la derecha, frente a Evans o Arnaldi destacó por la volea y ante Zverev el resto fue el elemento diferencial que destacó en la victoria de Carlos Alcaraz. Sabedor de que Sascha necesitaba de su servicio en sus máximos para competir por el triunfo, la joya de El Palmar maniató al alemán en cada segundo servicio, cuando pudo también en el primero, con una profundidad y alcance que distan totalmente de lo normal. Fue precisamente el resto el que llevó a Alcaraz a ser el más determinante, convirtiendo las cuatro pelotas de break de las que dispuso en el partido, mientras Zverev, con hasta cinco oportunidades, no pudo quebrar ni una sola vez al número uno del ranking ATP.

Alcaraz asesta el primer golpe

Zverev, que nunca se ha distinguido por su estabilidad de cabeza en los partidos, comenzó concentrado, consciente y confiado en sus posibilidades. Aguantó el teutón el primer set de tú a tú, con los saques imponiéndose, e incluso fue el primero en atreverse a envidar. Lo hizo, sin la fortuna de su lado, en el séptimo juego de partido. Con 3-3 en el luminoso, Alcaraz lograba salir indemne de las dos primeras pelotas de break del encuentro, al tiempo que diseñaba su estocada particular, mucho más feroz y definitiva. Tras la defensa, la rotura, en blanco, aprovechando un juego sin acierto al saque de Zverev, que le daba el dominio y el primer set para su bolsillo. 6-3.

Big return for the break! Carlos Alcaraz will serve for the first set. pic.twitter.com/HlYlxblq2h — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023

Carlitos había sido mejor porque su ataque, en el momento decisivo y justo, fue más certero. En su versión de las grandes noches, el murciano había levantado al público de sus asientos, pero su mejor nivel estaba aún por llegar. Lo haría en un segundo set que desde el inicio tomó como algo personal. Zverev subió una marcha, necesitada para paliar el golpe, pero se encontró con un animal desatado en el otro lado de la pista. Cada segundo saque se convertía en un resto mortífero de Alcaraz, con más y mejores variantes que le daban réditos en forma de un nuevo break que marcaría la segunda manga.

Alcaraz reina en la noche de Nueva York

El calor, por el que ya había protestado vehementemente Medvedev, no hacía mella aparente en los contendientes, que jugaban a mil por hora y se hacían sufrir mutuamente. La diferencia es que Alcaraz aguantaba, una y otra vez, con su saque, y Zverev ya había cedido el suyo una vez en cada set. En el segundo, lo haría en una segunda ocasión, con Carlos desatado y lanzado en busca de las semifinales, poniendo el 6-2 y el consiguiente 2-0 en el marcador.

No estaba siendo un partido demasiado largo, pero sí durísimo, y ahí, además de la superioridad física de serie de Alcaraz, las más de cinco horas en pista superiores de Zverev en el torneo empezaban a hacer mella en el alemán. Entre el segundo y el tercer set, Sascha pidió tiempo médico y se marchó a vestuarios buscando una recuperación milagrosa que le diera una vida extra para competir contra el coloso español.

And with that, Carlos Alcaraz is a set away from the semifinals! pic.twitter.com/MHEme8MQ13 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023

Cita confirmada para Carlos Alcaraz

El parón se notó, en ambos lados, con un bajón físico del que se contagió en cierta medida Alcaraz, al tiempo que Zverev aceleraba los puntos, dando lugar a un empate técnico del que saldría vencedor el más fuerte mentalmente. De nuevo tuvo su oportunidad al resto el alemán, en forma de doblete, pero Carlitos sacó su poderío para levantar y aguantar un tercer set que se decidiría por detalles en el tramo decisivo.

A los puntos, Sascha estaba siendo superior, pero como en el primero y en el segundo, Carlos fue el más determinante y variado de los dos contendientes, sabedor de sus posibilidades y de la opción de que su rival volviera a diluirse como un azucarillo al saque cuando más quemaba la pelota. Un break, tirando de dejada, resto y derecha, asestó el golpe definitivo para confirmar el pase de Carlos Alcaraz a semifinales del US Open 2023, donde vivirá un duelo trepidante con Daniil Medvedev.