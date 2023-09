Alcaraz tumba a Evans y se sube a los octavos del US Open

La segunda semana del US Open 2023 ya tiene al vigente campeón y número uno del mundo entre sus elegidos. Carlos Alcaraz, con un partido completo, brillante por momentos y con un lapsus en el tercer set, sigue sumando sensaciones positivas en el escenario que le vio coronarse por primera vez en un grande hace doce meses. Su víctima en tercera ronda fue Daniel Evans, que pudo competir de tú a tú contra un jugador superior, claudicando finalmente cuando apareció, en el tramo decisivo, la versión de Alcaraz que hace que no pueda ser considerado con ninguna vitola que no sea la de máximo favorito al título.

Alcaraz entra en octavos de final del US Open, donde le espera Matteo Arnaldi, tras superar a Evans por un 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3 fraguado en tres horas y 13 minutos de batalla desnivelada en los dos primeros sets desde el primer juego, en el que Carlitos quebró al veterano británico, demostrándole que, tal y como había sucedido en los dos precedentes entre ambos, el que mandaba, y no por poco, era él. A un primer parcial abrumador por parte del líder del ranking ATP le siguió un segundo que empezó con tropiezo, aunque con una reacción inmediata y duplicada que puso las cosas en su sitio, y un tercero en el que la relajación dejó marchar, dejando que en el cuarto se culminara un triunfo que deja a Carlos Alcaraz a cuatro encuentros de revalidar su título en Flushing Meadows. Queda un mundo, pero el objetivo está más cerca.

Después de un estreno accidentado y, por ende, plácido, con la retirada de Koepfer, y un segundo encuentro sin apuros ante Lloyd Harris, Carlos Alcaraz se plantaba en tercera ronda del US Open, donde le esperaba el primer cabeza de serie de cuantos se cruzarán en su camino de ir avanzando en el cuadro final. Dan Evans, británico, de 33 años, y con un juego aparentemente no demasiado complicado para Alcaraz –revés a una mano y sin demasiada potencia en sus golpes–, parecía un rival propicio para que Carlos subiera un punto más su nivel y presentara candidatura clara al título, a las puertas de la segunda semana de competición.

La necesidad de comenzar bien el partido era real para Alcaraz, ante un tenista curtido en mil batallas y con un juego particular. No enredarse resultaba clave y la receta del número uno fue un doble break nada más iniciarse el partido, para colocar un inapelable 4-0 en el marcador, con el que Evans nada podría hacer. Los dos juegos que colocó el británico no hicieron más que maquillar un luminoso que era tan claro como el dominio de Carlos, quien había subido, en cantidad y calidad, a la red, y triplicaba los winners de su contrincante.

Comienzo meteórico de Alcaraz

Evans iba a dar un paso adelante, por mera necesidad, pero no se esperaba que lo hiciera con un break ante el servicio, hasta entonces coto privado, de Alcaraz. El español, rabioso por lo sucedido, no iba a tardar ni un juego en darle la vuelta, dando pie a un nuevo parcial diferencial, también de 4-0 como en el primer set, que le daba la vuelta a la contienda y la dejaba a su merced. En el noveno juego del set y no sin dificultad, Carlos lograba convertir a la tercera y ponía, con un 6-3, el 2-0 que aparentemente le lanzaba hacia los octavos del US Open.

Carlos Alcaraz o cómo desquiciar a Daniel Evans 😵 Qué puntazo 🙌 Sigue el #USOpen en los canales de @MovistarPlus pic.twitter.com/mOrA8sQYeG — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2023

Los puntos, por entonces, ya tenían en un alto porcentaje una bella factura, pero el tercer set subió enteros en cuanto a nivel y se tradujo en una batalla mucho más igualada y de extraordinaria estética. Alcaraz y Evans se sumaron a cerrar los puntos en la red siempre que pudieron y así quedaron cortes de vídeo fabulosos, con puntos de auténticos virtuosos que acababan con sonrisa irónica de un lado y el otro, siempre con un fair play ejemplar. En lo que respecta a lo competitivo, los juegos fueron pasando sin que uno ni otro pudieran quebrarse, ni siquiera contar con puntos de break. Hasta el 3-3.

Alcaraz soluciona su despiste

Ahí, Evans aprovechó la relajación de Alcaraz, que volvió a aparecer en el tercer set como ante Harris, con la diferencia de que en esta ocasión el murciano no iba a poder darle la vuelta. Evans se había convertido en un muro sin fallos –sólo un error no forzado en todo el tercer set– y aunque el español forzó la máquina, no pudo si no despedirse de su imbatibilidad en el US Open 2023, con un parcial que volaba al bolsillo de su rival, animado y confiado para seguir soñando con la machada.

Algo más incómodo en pista, Alcaraz mezcló precipitación con grandes aciertos, lo cual no le daba para desmarcarse en el cuarto set, pero sí para frenar la inercia positiva de un Dan Evans que mostraba una cara diametralmente opuesta a la de los dos primeros sets. Fresco físicamente, el británico fue un hueso que pudo acabar rompiendo Carlos con un break en el sexto juego, tras un punto absolutamente magistral, marca de la casa, que le permitía, tras las dudas del tercer set, sellar en el cuarto y por 6-3 su pase a octavos de final del US Open.