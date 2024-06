Alcaraz desempolva la receta del éxito para vencer a Sinner

Carlos Alcaraz se enfrenta a uno de los partidos más importantes de su carrera deportiva. El regreso a unas semifinales de Roland Garros, la misma instancia en la que sufrió los malditos calambres que le abocaron a la derrota en 2023, se repite y en este caso su rival será Jannik Sinner, el otro miembro del duelo generacional que apunta a monopolizar las grandes tardes de tenis en el circuito ATP en los próximos años. En el horizonte, su posible primera final en París, que para convertirse en realidad deberá contar antes contra un triunfo ante el recién proclamado nº1 del mundo. Por suerte, Alcaraz, tiene la receta para tumbar a Sinner.

El head to head entre Alcaraz y Sinner permanece parejo, con cuatro victorias para cada contendiente, pero en el último encuentro que les midió frente a frente, Carlos encontró un resquicio sobre el que poder construir un argumento competitivo superior al de Jannik. Sucedió en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, torneo al que el español acudió con dudas y Jannik Sinner como invicto en 2024. Aquel día se cambiaron las tornas y Alcaraz, pese a un inicio nefasto, acabó apuntándose la victoria.

Sinner era el favorito y ejerció como tal en un primer set interrumpido por la lluvia y que en su reanudación contó con el vendaval de tenis del italiano, que hizo hundirse, que no ahogarse, a un aturdido Alcaraz. Sin embargo, con un 6-1 en contra, Carlos, junto a su entrenador Juan Carlos Ferrero, encontró un resquicio por el que entrar en el tenis de Jannik e ir dañándole sin remedio.

