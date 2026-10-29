Alcaraz – Basilashvili en directo online: dónde ver gratis en vivo, puntos y marcador online del partido del ATP 500 de Viena 2026

Alcaraz quiere recuperar su mejor versión tras caer en la segunda ronda de Shanghái. El español ha empezado con buen pie este torneo, con una victoria sobre Khachanov en dos sets (6-4 y 7-6). El tenista se enfrentará a Nikoloz Basilashvili en los octavos de final del ATP 500 de Viena. El partido se jugará este jueves en el segundo turno de la pista central del Wiener Stadthalle, a partir de las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias). No te pierdas ningún detalle en el directo de OKDIARIO.

Las estadísticas favorecen claramente al murciano, que domina 2-0 en los enfrentamientos cara a cara, con cinco sets ganados y cero perdidos. Sin embargo, el georgiano viene de ganar 14 de sus últimos 17 partidos, una de las mejores rachas de su carrera. El veterano de 34 años regresó al Top 100 este lunes por primera vez desde febrero de 2023. El público español estará muy pendiente del duelo, después de ver la derrota de Rafa Jódar ante Valentin Vacherot.

El murciano tiene la oportunidad de conseguir su primer título en Viena. Su única participación anterior fue en 2021, cuando tenía 18 años y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Alexander Zverev. Además, se consolidaría en uno de sus pocos puntos débiles, ya que la pista cubierta es un terreno donde le cuesta mostrar su mejor versión. Actualmente, Róterdam 2025 es su único título ATP bajo techo.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Basilashvili en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

La plataforma que tiene en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Basilashvili de los octavos de final del torneo se podrá ver por Movistar Plus+, en el dial 7, o en Vamos, en el dial 8, por lo que no se podrá ver gratis en abierto. Puede seguir todos los detalles del partido en el directo de OKDIARIO.