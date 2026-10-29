Alcaraz – Basilashvili en directo online: dónde ver gratis en vivo, puntos y marcador online del partido del ATP 500 de Viena 2026
El partido se juega en la pista central del Wiener Stadthalle
El rival del español ocupa el puesto 95 del ranking ATP
Alcaraz para el ímpetu de Khachanov y debuta con un trabajado triunfo en Viena
Alcaraz quiere recuperar su mejor versión tras caer en la segunda ronda de Shanghái. El español ha empezado con buen pie este torneo, con una victoria sobre Khachanov en dos sets (6-4 y 7-6). El tenista se enfrentará a Nikoloz Basilashvili en los octavos de final del ATP 500 de Viena. El partido se jugará este jueves en el segundo turno de la pista central del Wiener Stadthalle, a partir de las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias). No te pierdas ningún detalle en el directo de OKDIARIO.
Las estadísticas favorecen claramente al murciano, que domina 2-0 en los enfrentamientos cara a cara, con cinco sets ganados y cero perdidos. Sin embargo, el georgiano viene de ganar 14 de sus últimos 17 partidos, una de las mejores rachas de su carrera. El veterano de 34 años regresó al Top 100 este lunes por primera vez desde febrero de 2023. El público español estará muy pendiente del duelo, después de ver la derrota de Rafa Jódar ante Valentin Vacherot.
El murciano tiene la oportunidad de conseguir su primer título en Viena. Su única participación anterior fue en 2021, cuando tenía 18 años y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Alexander Zverev. Además, se consolidaría en uno de sus pocos puntos débiles, ya que la pista cubierta es un terreno donde le cuesta mostrar su mejor versión. Actualmente, Róterdam 2025 es su único título ATP bajo techo.
Dónde ver el Carlos Alcaraz – Basilashvili en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV
La plataforma que tiene en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Basilashvili de los octavos de final del torneo se podrá ver por Movistar Plus+, en el dial 7, o en Vamos, en el dial 8, por lo que no se podrá ver gratis en abierto. Puede seguir todos los detalles del partido en el directo de OKDIARIO.
Ambos jugadores calientan
El murciano se activa practicando el saque. Basilashvili hace lo propio y prepara una de sus mejores armas.
Alcaraz sale a pista
El murciano entra después de su rival, que ya está listo para que empiece la acción. El tenista jugará con unos pantalones verde fosforito especialmente llamativos.
Luces en la pista central del Wiener Stadthalle
El escenario ya está listo para el choque entre el español y el georgiano. Gradas llenas en Viena.
Todo listo para el inicio del Alcaraz – Basilashvili
La espera va llegando a su fin. El español tiene el pase a cuartos entre ceja y ceja. El georgiano ha tenido un día menos de descanso y consiguió imponerse a Jurij Rodionov 7-6, 6-1.
Medvedev gana el partido: turno de Alcaraz
El número cinco del ranking ATP se ha impuesto a Cameron Norrie 4-6, 6-3, 7-6.
Norrie contra las cuerdas
El británico no termina de encontrarse y necesitará una gran remontada para pasar de ronda. Está 1-6 abajo.
Medvedev no perdona y arranca el tie-break
El ruso empieza el asalto final con buen pie y se pone 1-3.
Norrie tiene la oportunidad de ganar a Medvedev
El ruso acaba de ponerse 6-5 en el último set, pero tendrá que defender el saque del ruso si no quiere llegar al tie-break.
El mensaje de Alcaraz a las víctimas del accidente ferroviario de Urda
El tenista dedicó unas palabras para los afectados de la tragedia ferroviaria de Toledo: «Conmocionado por las noticias del trágico accidente de trenes en Toledo. Todo mi cariño y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas en estos momentos tan difíciles. Mi más sentido pésame. Mucha fuerza a todos».
Alcaraz calienta motores: Cameron Norrie y Daniil Medvedev están 5-5
El británico y el ruso están disputando el último set del partido, que podría irse al tie-break si ninguno consigue romper el saque rival.
Rafa Jodar no ha podido con Vacherot
Rafa Jodar ha perdido hoy en los octavos de final del Swiss Indoors contra Valentin Vacherot (6-7, 6-2, 6-7).
¿Cómo quedó Alcaraz en su último partido?
Alcaraz logró clasificarse a los octavos de final del ATP 500 de Viena con una victoria trabajada sobre Khachanov en dos sets (6-4 y 7-6).
Basilashvili llega con confianza
El puesto 95 del ranking ATP viene mostrando un gran nivel. El georgiano viene de ganar 14 de sus últimos 17 partidos, aunque nunca ha conseguido imponerse a Alcaraz.
¿Cuando empieza el Alcaraz – Basilashvili?
El encuentro estaba programado a partir de las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias). El español tiene que esperar a que se acabe el Norrie – Medvedev, que están disputando el tercer set.
Carlos Alcaraz es la última esperanza de España en el ATP 500 de Viena
El murciano se enfrentará a Nikoloz Basilashvili después de ver perder a su compatriota. Dani Mérida cayó 6-7 1-6 ante Medvedev. Además, Rafa Jódar ha caido en octavos de final del Swiss Indoors contra Valentin Vacherot (6-7, 6-2, 6-7).
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Empieza el partido: Alcaraz se impone en su primer saque
El español se pone 0-30 en su saque con mucha potencia inicial. El georgiano no consigue restar.