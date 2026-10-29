Resultado Alcaraz – Basilashvili en directo hoy: resumen en tiempo real, marcador online y cómo va el partido del ATP 500 de Viena 2026 en vivo
El partido se juega en la pista central del Wiener Stadthalle
El rival del español ocupa el puesto 95 del ranking ATP
Alcaraz para el ímpetu de Khachanov y debuta con un trabajado triunfo en Viena
Alcaraz quiere recuperar su mejor versión tras caer en la segunda ronda de Shanghái. El español ha empezado con buen pie este torneo, con una victoria sobre Khachanov en dos sets (6-4 y 7-6). El tenista se enfrentará a Nikoloz Basilashvili en los octavos de final del ATP 500 de Viena. El partido se jugará este jueves en el segundo turno de la pista central del Wiener Stadthalle, a partir de las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias). No te pierdas ningún detalle en el directo de OKDIARIO.
Las estadísticas favorecen claramente al murciano, que domina 2-0 en los enfrentamientos cara a cara, con cinco sets ganados y cero perdidos. Sin embargo, el georgiano viene de ganar 14 de sus últimos 17 partidos, una de las mejores rachas de su carrera. El veterano de 34 años regresó al Top 100 este lunes por primera vez desde febrero de 2023. El público español estará muy pendiente del duelo, después de ver la derrota de Rafa Jódar ante Valentin Vacherot.
El murciano tiene la oportunidad de conseguir su primer título en Viena. Su única participación anterior fue en 2021, cuando tenía 18 años y alcanzó las semifinales, donde cayó ante Alexander Zverev. Además, se consolidaría en uno de sus pocos puntos débiles, ya que la pista cubierta es un terreno donde le cuesta mostrar su mejor versión. Actualmente, Róterdam 2025 es su único título ATP bajo techo.
Dónde ver el Carlos Alcaraz – Basilashvili en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV
La plataforma que tiene en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país el ATP 500 de Viena 2026 es Movistar+. El Carlos Alcaraz – Basilashvili de los octavos de final del torneo se podrá ver por Movistar Plus+, en el dial 7, o en Vamos, en el dial 8, por lo que no se podrá ver gratis en abierto. Puede seguir todos los detalles del partido en el directo de OKDIARIO.
6-6, 6-1
¡Alcaraz se tira una dejada con bola de set en contra…y la gana!
Nervios de acero del murciano. Sin embargo, el georgiano responde con una potente derecha y vuelve a ponerse por delante.
6-6, 6-1
¡Tablas de nuevo, Alcaraz salva la segunda de set y Basilashvili!
El georgiano pierde una oportunidad de oro, pero vuelve a ponerse por delante, 6-7.
6-6, 6-1
¡Alcaraz salva la primera bola de set!
El murciano está contra las cuerdas
6-6, 6-1
¡Alcaraz sobrevive y empata el tie-break!
El murciano saca su garra y empata el duelo en el momento de mayor tensión, aunque el georgiano responde y se pone 4-5.
6-6, 6-1
¡Peligro para Alcaraz!, Basilashvili lidera 4-2
El georgiano ha empezado con mejor pie y el tercer set se le pone de cara. El murciano no consigue pasar la red.
6-6, 6-1
No le tiembla el pulso a Alcaraz, 6-6
El español cierra el juego con un ace y se prepara para forzar el tie-break con el veterano.
5-6, 6-1
Peligro para Alcaraz
El georgiano quiere mandar el partido al tercer set y empieza con un 15-15 que aumenta la tensión.
5-6, 6-1
Intratable Basilashvili en su servicio
Juego muy sólido del georgiano que está empezando a dominar en su saque. Se han quedado cortas varias bolas de Alcaraz en este último tramo.
5-5, 6-1
Gran segundo saque de Alcaraz para el 5-5
El murciano no se duerme y responde al buen momento de su rival.
4-5, 6-1
Aire para Alcaraz: Basilashvili falla una dejada
30-0 para el español que no quiere jugar el tercer set. El georgiano tuvo una oportunidad para poner el 15 iguales pero falló la dormilona.
4-5, 6-1
Basilashvili sobrevive y remonta un 15-40
El georgiano lanza dos bombas en el momento perfecto. Consigue empatar el partido con un gran saque a la t y se lleva el juego con puntos cortos.
4-4, 6-1
Alcaraz no se duerme y pone el 4-4
El murciano responde al buen momento de su rival con la fórmula que le está funcionando. Basilashvili tiene problemas cuando se ve obligado a encadenar un gran volumen de golpes.
3-4, 6-1
Arranca bien Alcaraz con su saque tras los aplausos del público
El español tiene que cerrar el partido antes de que su rival termine de explotar. Arranca seguro con su saque y se pone 30-0.
3-4, 6-1
Basilashvili se pone por delante
El georgiano se crece en el partido. Alcaraz empieza a tener problemas para defenderse con el revés a dos manos.
3-3, 6-1
¡Vuelven las tablas!. Basilashvili consigue romper
El veterano empieza a tirar de experiencia y cada vez expone una mejor versión.
3-2, 6-1
Dos de break para Basilashvili
El georgiano se crece y sigue soltando el brazo, podría romper el primer saque del murciano.
3-2, 6-1
Alcaraz intenta una dejada y Basilashvili responde
El español trató de sacar su magia, pero su rival le leyó las intenciones y le cazó con una buena derecha.
3-2, 6-1
El georgiano no se arruga con su servicio
Basilashvili afina punteria y explota su potencia. El veterano consigue hacer mucho daño cuando salva errores, aunque siempre tiene la idea de terminar el punto pronto.
3-1, 6-1
Alcaraz cierra con dos detalles de calidad
Paralelo espectacular y dominio en la red del español, que se queda con el partido muy de cara.
2-1, 6-1
Dos ventajas seguidas sin cerrar
Alcaraz no termina de cerrar el 3-1.
2-1, 6-1
Alcaraz no cierra la ventaja
El murciano falla el slice y el partido se mantiene en iguales. Basilashvili tiene la opción de romper su saque por primera vez.
2-1, 6-1
El georgiano se entona
Basilashvili logra complicar el saque de Alcaraz por primera vez en el partido con un 0-30, pero pierde la ventaja tras dos buenos servicios del español.
2-1, 6-1
Basilashvili responde con el 2-1
El georgiano consigue romper su mala racha y no se descuelga del segundo set. Su juego sigue siendo arriesgado pese a los errores.
2-0, 6-1
Alcaraz no perdona
El español firma el 0-2 en el segundo set. Mucha seguridad en el primer servicio.
1-0, 6-1
Basilashvili no encuentra solides: una de cal y una de arena
El veterano caza a un Alcaraz adelantado, pero no encadena más errores no forzados y pierde el primer juego.
0-0, 6-1
Primer ace para Basilashvili
El georgiano quiere empezar el segundo set recuperando su saque.
6-1
¡Primer set para Alcaraz!
Muy poco que criticarle al murciano que se está imponiendo al veterano sin demasiadas complicaciones. El georgiano está intentando jugar cara a cara y su atrevimiento le está pasando factura.
5-1
Carlos muy cerca de cerrar el primer set
Alcaraz sigue dominando en pista, sin complicaciones para salir del medio y encontrando los espacios. Primera bola de set del partido.
5-1
Alcaraz sigue haciendo daño: nuevo break tras un buen volumen de derechas
El español está haciendo mucho daño al contrapié y ha logrado sobrevivir a la potencia de su rival.
4-1
Basilashvili no exprime el primer servicio
El georgiano está teniendo problemas para dominar con su saque, con un 75% de efectividad en el primer servicio, frente al 100% del español.
4-1
Muy sólido Alcaraz en su saque
El murciano empieza a sentirse cómodo y lo demuestra en pista. Cierra el juego tras invitar a su rival a la red.
3-1
Break para Alcaraz tras un error no forzado
Basilashvili es de los que prefiere arriesgar con los golpes, aunque en esta ocasión le ha salido caro.
2-1
Alcaraz se pone en ventaja tras un gran resto
El español responde al juego directo de su rival y puede romperle el saque.
2-1
Basilashvili suelta el brazo
El georgiano no se arruga y firma una gran derecha que peina la línea.
2-1
Alcaraz saca la magia
El murciano encadena un saque directo y un gran revés a una mano para llevarse el juego.
1-1
Alcaraz se complica con el segundo saque
El murciano arranca el tercer juego 30-15 tras un error no forzado.
1-1
Basilashvili no perdona con su primer saque
Juego rápido del georgiano, que es de gatillo fácil y ha estado especialmente acertado en el servicio.
1-0
Alcaraz se lleva el primer juego tras un error no forzado
El español falla un revés a dos manos y al georgiano se le escapa una derecha. Alcaraz se lleva el primer juego.
Empieza el partido: Alcaraz se impone en su primer saque
El español se pone 0-30 en su saque con mucha potencia inicial. El georgiano no consigue restar.
Ambos jugadores calientan
El murciano se activa practicando el saque. Basilashvili hace lo propio y prepara una de sus mejores armas.
Alcaraz sale a pista
El murciano entra después de su rival, que ya está listo para que empiece la acción. El tenista jugará con unos pantalones verde fosforito especialmente llamativos.
Luces en la pista central del Wiener Stadthalle
El escenario ya está listo para el choque entre el español y el georgiano. Gradas llenas en Viena.
Todo listo para el inicio del Alcaraz – Basilashvili
La espera va llegando a su fin. El español tiene el pase a cuartos entre ceja y ceja. El georgiano ha tenido un día menos de descanso y consiguió imponerse a Jurij Rodionov 7-6, 6-1.
Medvedev gana el partido: turno de Alcaraz
El número cinco del ranking ATP se ha impuesto a Cameron Norrie 4-6, 6-3, 7-6.
Norrie contra las cuerdas
El británico no termina de encontrarse y necesitará una gran remontada para pasar de ronda. Está 1-6 abajo.
Medvedev no perdona y arranca el tie-break
El ruso empieza el asalto final con buen pie y se pone 1-3.
Norrie tiene la oportunidad de ganar a Medvedev
El ruso acaba de ponerse 6-5 en el último set, pero tendrá que defender el saque del ruso si no quiere llegar al tie-break.
El mensaje de Alcaraz a las víctimas del accidente ferroviario de Urda
El tenista dedicó unas palabras para los afectados de la tragedia ferroviaria de Toledo: «Conmocionado por las noticias del trágico accidente de trenes en Toledo. Todo mi cariño y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas en estos momentos tan difíciles. Mi más sentido pésame. Mucha fuerza a todos».
Alcaraz calienta motores: Cameron Norrie y Daniil Medvedev están 5-5
El británico y el ruso están disputando el último set del partido, que podría irse al tie-break si ninguno consigue romper el saque rival.
Rafa Jodar no ha podido con Vacherot
Rafa Jodar ha perdido hoy en los octavos de final del Swiss Indoors contra Valentin Vacherot (6-7, 6-2, 6-7).
¿Cómo quedó Alcaraz en su último partido?
Alcaraz logró clasificarse a los octavos de final del ATP 500 de Viena con una victoria trabajada sobre Khachanov en dos sets (6-4 y 7-6).
Basilashvili llega con confianza
El puesto 95 del ranking ATP viene mostrando un gran nivel. El georgiano viene de ganar 14 de sus últimos 17 partidos, aunque nunca ha conseguido imponerse a Alcaraz.
¿Cuando empieza el Alcaraz – Basilashvili?
El encuentro estaba programado a partir de las 15:00 horas (14:00 en las Islas Canarias). El español tiene que esperar a que se acabe el Norrie – Medvedev, que están disputando el tercer set.
Carlos Alcaraz es la última esperanza de España en el ATP 500 de Viena
El murciano se enfrentará a Nikoloz Basilashvili después de ver perder a su compatriota. Dani Mérida cayó 6-7 1-6 ante Medvedev. Además, Rafa Jódar ha caido en octavos de final del Swiss Indoors contra Valentin Vacherot (6-7, 6-2, 6-7).
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¡Primera de set para Alcaraz!
Increíble la resiliencia del murciano que ha salvado cuatro bolas de set en contra. El jugador falla el primer saque.