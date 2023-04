Alcaraz arrolla a Evans y se jugará el título del Godó con Tsitsipas

El mejor Carlos Alcaraz apareció en el Trofeo Conde de Godó para sellar un inapelable pase a la final del torneo. Con una exhibición en la que la solidez superó como base a su siempre espectacular despliegue, el tenista español borró de la pista al veterano Daniel Evans, quien no tuvo opción siquiera de competir (6-2, 6-2) ante el vendaval que llegaba desde el otro lado de la pista. Alcaraz fue dando los pasos correctos, casi todos con sobresaliente, hasta que pasadas la hora y 21 minutos de encuentro, pudo levantar los brazos, confirmando su billete a la final, que le medirá al griego Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz encontró en Evans a un rival propicio que sólo presentó batalla en el más temprano inicio de partido y en un final en el que, sin nada que perder, trató sin éxito de subirse a las barbas de un Carlitos ya algo relajado, con la sensación del trabajo hecho. No lo estaba, faltaba el cierre y Alcaraz se lo puso, con un resultado maquillado pero que no empaña una exhibición en la que redujo al máximo los errores no forzados, otorgándose el premio de la solidez tras dos días irregulares en este aspecto ante Bautista y Davidovich.

Además, Carlos pudo tirar de su derecha y de un revés que parecía de vuelta ante un Evans que no dañó lo que le hubiera gustado con el cortado, golpe que le convierte en un rara avis en el circuito. El británico esperaba unas condiciones más propicias, pero en este caso ni hubo viento ni pelota pesada, por lo que Alcaraz, tocado por una varita, fue sumando juegos a su antojo hasta cerrar su pase a la final de manera más que contundente.

Evans dejó constancia de sus intenciones nada más empezar el partido. Venía repleto de confianza después de derrotar a un especialista como Cerúndolo en el último partido de cuartos y ante Alcaraz, aunque ya había deslizado ante los medios, como parte de su táctica previa, que no tenía opción de ganar, volvería a intentar dejar su impronta. Un saque notable y muchas subidas a la red para dar color a un partido para el que Carlos también tenía preparadas sorpresas.

El español optó, en lugar de entrar en una lucha de varitas, por convertirse en el adalid de la solidez, aunque sin dejar de lado su pegada. Así quedó anulado el primer hechizo de Evans, que veía como Alcaraz le quebraba el saque a la segunda y comenzaba a construir sobre una ventaja que se doblaría en el momento de cerrar el primer set. El británico quería ponerle velocidad al tema pero no de esta forma. Con sólo 37 minutos de juego disputados, Carlos ya dominaba por 6-2 y ponía un pie en semifinales.

Exhibición de finalista de Alcaraz

La inercia ganadora, como sucede en tantas ocasiones en el tenis, permitió que Alcaraz se adelantase también en el segundo set, aunque no lo hizo de manera normal. Al primer break le acompañó su consiguiente consolidación, pero también una segunda rotura que mandaba el luminoso hasta un 4-0 que parecía acabar con las opciones de Evans. Curtido en mil batallas, Dan se sacudió la presión y con break incluido sumó sus dos primeros juegos del set. Entró alguna duda, mínima, que despejaría Alcaraz de un plumazo para, con su último parcial del día, cerrar la historia de la semifinal y comenzar a abrir la de la final ante Tsitsipas.