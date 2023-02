Alcaraz, antes de su regreso: «He estado cuatro meses fuera pero siempre pienso en ganar»

Carlos Alcaraz afronta en Buenos Aires el que será su primer torneo en lo que va de 2023. Perderse el Open de Australia debido a su segunda lesión consecutiva, en este caso en el semimembranoso de la pierna derecha, fue un duro golpe para el de El Palmar. Sin embargo, la mentalidad de Carlitos está hecha a prueba de bombas, así como su ambición, como lo demuestran sus declaraciones en la previa de su regreso en el Argentina Open.

Alcaraz se mostró ilusionado con un regreso que se da casi cuatro meses después de que abandonase el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, ante Holger Rune, por una lesión en el oblicuo abdominal. Tras ello, muchas semanas de baja y una nueva dolencia, en este caso en la pierna, que le impedía defender el número uno en el Open de Australia.

Ya como número dos del ranking ATP, Carlos habló de su retorno ante los medios presentes en el media day del Argentina Open, que comienza el lunes. «Va a ser mi primer torneo desde París. Han pasado cuatro meses, pero yo siempre pienso en ganar. Sé que no va a ser fácil después de tanto tiempo sin competir. He venido unos días antes para entrenar con jugadores buenos e ir cogiendo ese ritmo. Sé que mi entrenador ganó aquí y me ha contado buenas cosas sobre el torneo», afirmó, confiado en sus posibilidades pese a la inactividad.

«He conseguido mi sueño muy pronto y me pilló un poco por sorpresa. Necesito y quiero seguir mejorando, esa es la clave. A mí me gusta jugar a tenis más allá de los resultados y quiero seguir disfrutando de ello. A pesar de haber sido número uno, tengo muchas cosas por mejorar», completó Alcaraz, con respecto a sus objetivos y su impresionante precocidad a la hora de alcanzarlos.

La evolución de Alcaraz será importante en los próximos meses y años y el propio jugador es consciente, hasta el punto de admitir la comparación con el Big3, poniéndoles como ejemplo. «Los mejores de la historia, como Rafa, Roger y Novak, nunca se han estancado y han ido mejorando con el tiempo. Yo espero dar esos pequeños saltos y mejorar mi tenis, a nivel físico y a nivel mental».

Preguntado por la clave de su éxito, Carlos no dudó en poner por delante elementos que van más allá de la técnica. «El coraje con el que juego. No tengo miedo, da igual quien tenga delante. Eso ha sido básico para conseguir lo que ya he conseguido. Siempre me he tomado de manera natural el hecho de enfrentarme a los mejores. Esa ambición me ha hecho ser lo que soy ahora mismo».

Otra de las respuestas más llamativas de Alcaraz en Argentina tuvo que ver con sus pensamientos sobre la fama y la posibilidad de cambiar su residencia fuera de Murcia, algo que no se plantea. «No me quiero mover de casa. La fama me la tomo como algo natural. Hago vida normal aunque es verdad que soy un poco más reconocido que antes. Soy muy cercano con la gente y me gusta porque veo cómo me anima y que está detrás de mí», explicó, convencido.

Por último, Alcaraz se refirió a Rafa Nadal como un ejemplo y un espejo donde mirarse, desde el comienzo de su relación con el tenis. «Era mi ídolo de infancia y es el ídolo de todos los españoles aficionados al tenis y al deporte en general por su trayectoria, su carisma, su trabajo, su mentalidad».