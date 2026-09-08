Alcaraz alcanza ‘su’ territorio en el US Open

«Cuando vengo aquí siempre juego a un gran nivel», dice Carlos Alcaraz en medio de la Arthur Ashe tras su exhibición ante Tommy Paul. Alcanza el murciano los cuartos de final en Nueva York, su territorio, a donde ha llegado en todas sus participaciones desde 2021, a excepción de la de 2024, cuando cayó en segunda ronda. En cinco de sus seis ediciones ha llegado, como mínimo, a cuartos de final y se ha impuesto, de momento, en dos de ellas.

«Excepto un año, siempre he hecho cuartos de final aquí. Eso demuestra lo especial que es este sitio para mí, lo bien que juego cada vez que vengo aquí. Intento disfrutar cuando estoy en pista, probablemente no importa que haya estado cuatro meses y medio fuera, porque cada vez que vengo aquí, juego mi mejor tenis. Un placer jugar enfrente de todos vosotros, es increíble el cariño que recibo», explicó Carlitos.

Su siguiente partido será ante el tenista local Shelton y en el turno de noche de la Arthur Ashe, lo que significa ambientazo y partidazo. «Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final contra cualquiera de los dos. Tengo que estar preparado, voy a ver el partido y estaré listo», analizó. El estadounidense no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.

Alcaraz ‘contra’ Estados Unidos

Es Alcaraz contra el mundo en este US Open. Apenas suma cuatro partidos en sus piernas después de 139 días sin competir por lesión y ya se ha convertido en el rival a batir. Tras tres triunfos medidos con cautela, llegaron las curvas contra el tenista local Tommy Paul y se creció. Ni físico acartonado, ni fantasmas. Nada. Mucho talento y mucho trabajo, tanto suyo como de su equipo. El camino de Alcaraz hacia la final está lleno de sueños americanos.

Viene de convertir en pesadilla el de Tommy Paul en octavos de final y ahora debe triturar en cuartos el de otro estadounidense, Ben Shelton. El partido está fijado para el martes, no antes de las 20:30 horas en Nueva York, las 02:30 en España. Una noche que busca ser encerrona para Carlitos. Ante un rival potente, local y que conecta con la grada. Se espera un escenario inflamable pese al existente respeto del aficionado estadounidense hacia Carlos Alcaraz.

Su siguiente parada, en caso de realizar el trasbordo al rendir a Shelton, será con total seguridad otro estadounidense, pues se enfrentan Michelsen y Tiafoe por el mismo lado del cuadro de Alcaraz. Lo que desembocaría, de nuevo, en partido contra un tenista local y con la grada a su favor. Y como no hay dos sin tres, tiene otro tenista estadounidense, Tien, que cohabita en la parte contraria del cuadro y podría llegar a la final. Rocambolesca, pero opción al fin y al cabo.