Shelton rompe el récord más longevo de la historia del tenis y se cita con Alcaraz en cuartos del US Open

El ocaso del revés a una mano ya es una realidad después de que Tsitsipas cayera (6-2, 6-3, 6-4) ante Shelton y se acabara así la racha más longeva en la historia del tenis. Esa que siempre ha contado con un tenista cuyo revés fuera a una mano en semifinales de Grand Slam. Desde Wimbledon 1877 hasta el US Open 2026. Un viaje de 149 años que siempre ha tenido al menos un semifinalista en alguno de los cuatro Grand Slams anuales con revés a una mano. Tsitsipas se quedó en octavos y con él murió la estadística.

Shelton se cita así en cuartos de final con un Alcaraz cada vez más suelto y reencontrado con sus mejores sensaciones. «Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final contra cualquiera de los dos. Tengo que estar preparado», analizó Carlitos. Shelton no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.

Al US Open llegaron ocho tenistas con revés a una mano. El mencionado Tsitsipas, Musetti, Perricard, Altmaier, Kovacevic, Shapovalov y O’Connell. Ninguno, excepto el griego, llegó hasta octavos de final. En realidad, el declive del revés a una mano lleva años amagando con su presencia. En 2024 y 2025 solo Musetti llegó a semifinales de un Grand Slam y en 2023 únicamente, Tsitsipas. Una evolución que confirma el cambio de tendencia en el tenis, pues la mayoría de tenistas golpeaban con revés a una mano a mediados del siglo XX.

El propio Tsitsipas lo recordó tras caer ante Shelton. «Si comparamos con las décadas de 1950 y 1960, observamos cómo ha reducido masivamente el revés a una mano. La mayoría de tenistas de esas épocas golpeaban con una mano; ahora únicamente un 3% de los jugadores. Es una pena perder algo tan tradicional., pero no es el fin del mundo, el tenis sigue», aseguró el griego, reencontrado con un tenis que llevaba años escondido.